Startup-ul DeviceHub.net a lansat o solutie ce inlocuieste citirea manuala a contoarelor de energie termica

Solutia de telecitire Smart Metering inregistreaza consumul de energie individual sau pe grupuri predefinite, iar la intervale de o ora sau mai putin, comunica aceste informatii cel putin zilnic pentru monitorizare si facturare. Aceasta este realizata pentru contoare inteligente dotate cu interfata M-Bus."Intotdeauna am cautat o cale sa simplificam (lucrurile) complicat de realizat sau inteles. Solutia de Smart Metering pe care o propunem asigura adoptia rapida a contoarelor inteligente", a spus Ionut Cotoi, CEO DeviceHub.net.2017 este anul in care Romania incepe instalarea la scara a contoarelor inteligente, inlocuind astfel citirea manuala, mai spune reprezentantul companiei.Mai mult decat atat, conform unei initiative legislative depuse in Senat (sursa aici), care modifica si completeaza Legea energiei si gazelor naturale nr. 123/2012, companiile furnizoare de energie electrica si gaze naturale ar putea fi obligate la citirea lunara a contoarelor, ceea ce ar insemna un cost urias pentru companii.Platforma ofera numeroase beneficii pentru companiile care gestioneaza un numar mare de consumatori, fiind solutia perfecta pentru o instalare rapida si fiabila.