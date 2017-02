Ochelarii de soare cu camera video, produsi de Snap, pot fi cumparati online la 130 dolari

Citeste mai multe despre: video • ochelari • spectacles • snapchat

Ochelarii pot inregistra video-uri de pana la 30 de secunde.Pana acum, ochelarii, lansati oficial in luna noiembrie a anului trecut, puteau fi cumparati doar de la trei automate in SUA, multi cumparatori punandu-i apoi la vanzare pe eBay chiar si la preturi de peste 1.000 de dolari.Cumparatorii care companda online de pe Spectacles.com s-ar putea sa fie nevoiti sa astepte circa patru saptamani sa le fie livrati ochelarii si pot fi livrati doar in Statele Unite si pot fi comadate un numar limitat de sase perechi de ochelari. De asemenea, suportul de incarcare costa 49 de dolari, iar cablul de incarcare 9,99 dolari – aceste accesorii erau initial disponibile doar pe Amazon.Snap, compania care detine Snapchat, si-a anuntat listarea la bursa de la New York. Intrarea Snap pe bursa este asteptata de multi si se considera ca e cea mai importanta listare din 2014 incoace si cea mai mare din tehnologie de la intrarea Facebook pe bursa, in 2012. De asemenea, se estimeaza ca aceasta companie va fi evaluata undeva intre 20 si 25 miliarde dolari in momentul intrarii pe bursa.Aplicatia are zilnic 150 de milioane de utilizatori, dintre care o treime in Europa.Sursa: Techcrunch