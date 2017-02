Cum a reusit Internetul Tuturor Lucrurilor sa creeze o noua nisa pentru startup-uri

Pana in 2020, Internet of Things va creste mai rapid decat orice alta categorie de dispozitive conectate, arata studiul Visual Networking Index realizat de Cisco. Iar daca anul trecut existau 10 miliarde de dispozitive conectate la internet, in intreaga lume, pana in 2020, va ajunge la circa 34 de miliarde si peste 6 mii de miliarde de dolari se vor cheltui in urmatorii patru ani pe dispozitivele IoT potrivit datelor businessinsider.com. Aplicatii precum supravegherea video, contorizarea inteligenta, monitorizarea starii de sanatate si alte servicii M2M (n.red. machine to machine - de la un dispozitiv electronic la altul) inseamna noi cerinte la nivel de retea si determina cresterea graduala a traficului, explica Dorin Pena, director general Cisco Romania.La nivel globl, conexiunile M2M vor creste de aproape trei ori, de la 4,9 miliarde in 2015, la 12,2 miliarde pana in 2020, reprezentand aproape jumatate (46%) din totalul dispozitivelor conectate. Zona medicala va creste de cinci ori, inregistrand cea mai rapida evolutie, de la 144 de milioane de conexiuni in 2015, la 729 milioane in 2020. Locuintele conectate vor genera cel mai mare procent din conexiunile M2M, aproape jumatate, cu un total de 5,8 miliarde pana in 2020, de la 2,4 miliarde in 2015. Serviciile video si de continut continua sa genereze cel mai mare trafic comparativ cu celelate aplicatii, mai arata reprezentantul Cisco Romania. Continutul video va reprezenta, in urmatorii patru ani, 79% din traficul pe internet, de la 63%, cat reprezenta la finele anului trecut. Pana in 2020, in fiecare luna se vor consuma trei mii de miliarde de minute video online.– in ultimii ani majoritatea companiilor tech au inceput sa acorde o atentie sporita acestui domeni si sa creasca investitiile in cercetare pe aceasta zona. Au aparut nenumarate produse si startup-uri care dezvolta solutii IoT pentru ca s-a creat o piata si o nevoie in piata de astfel de produse (atat hardware cat si software).– pentru ca smartphoneul poate comunica cu dispozitivele interconectate doar prin aplicatii mobile dezvoltatorii de astfel de sofware sunt la mare cautare, in special firmele care produc aplicatii care sa integreze mai multe mai multe solutii de smart home intr-o singura aplicatie.– firme precum Amazon sau Google au dat miliarde de dolari pe startup-uri cu produse din zona IoT. Un exemplu in acest sens este Nest, startup cumparat de Google cu 3,2 miliarde de dolari, producator de termostate inteligente si alarme de incendiu "smart".– faptul ca au aparut tot mai multe dispozitive de supravegere a locuintelor, simple si usor de folosit a facut ca aceasta piata sa creasca puternic in ultima vreme, implicit si al startup-urilor care vin cu produse si solutii pentru aceasta nisa.– o alte piata interesanta pentru startup-urile din zona de securitate IT.Sursa: Entrepreneur