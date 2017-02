Un startup a obtinut o finantare de 15 milioane dolari pentru a proteja lumea de amenintarea dronelor

Citeste mai multe despre: spatiu aerian • amenintare • drona

Dedrone este o firma IT ce dezvolta un software cu ajutorul caruia detecteaza dronele pe o anumita raza de actiune si protejeaza “spatiul aerian de amenintarea acestora”, scrie eu-startups.com . Compania a obtinut recent o a doua runda de finantare in valoare de 15 milioane de dolari.Dedrone a primit finantarea din partea fondului Felicis Ventures si a lui John Chambers, fost sef al Cisco, care a investit in nume personal in aceasta firma. Prin aceasta investitie startup-ul ajunge la finantari totale de 28 de milioane de dolari.Compania a fost lansata in 2014, in Germania, unde inca are birourile, dar si-a deschis anul trecut un sediu central in Statele Unitne, in San Francisco. Firma aflata la inceput de drum ofera servicii de securitate IT ce tin de depistarea vulnerabilitatilor spatiului aerian, necesare in special odata cu evolutia accelerata din ultimii ani a tehnologiei dronelor, atat cele comericale cat si cele de larg consum.Platforma software realizata de Dedrone detecteaza intrusii din spatiul aerian, transmite semnale de avertizare cand detecteaza activitati suspecte ale unor drone pe o anumita raza de actiune. Acest soft este folosit in special pentru a proteja centrele de date, inchisori, aeroporturi si alte puncte de importanta majora pentru a le proteja de spionaj, de hackeri, furturi si alte amenintari.Dupa obtinerea primei investitii compania a ajuns la peste 200 de clienti si are ca parteneri care vand mai departe clinetilor sai acest soft, companii precum Airbus, Singtel sau Deutsche Telekom.Dedrone foloseste sensori si o puternica platforma de machine learning pentru a ajuta companiile si autoritatile sa recastige controlul aspura spatiului aerian”, explica John Chambers.