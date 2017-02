Aplicatii mobile pentru protest. Ce optiuni ai daca ramai fara internet sau Facebook Messenger

Citeste mai multe despre: aplicatii fara internet

Una dintre cele mai utilizate aplicatii de acest gen este Fire Chat, care si-a gasit destul de multi utilizatori si la noi in tara. Cu ajutorul acestei aplicatii poti comunica cu cei din jur si daca nu ai internet sau semnal in reteua de telefonie. Aceasta ofera posibilitatea de a crea grupuri de discutii pe orice tip de subiect si poate gazdui grupuri de pana la 10.000 de persoane, tot ce trebuie sa faci este sa activezi modul “Nearby” si poti vorbi in scris cu persoane care se afla pana la 60 de kilometri distanta de tine. De asemenea, poti trimit atat mesaje publice cat si mesaje private. Aplicatia functioneaza cu ajutorul retelei Wi-Fi sau prin Bluetooth. Firechat poate fi descarcata gratuit atat pentru iOS cat si pentru Android.Iata cum functioneaza Firechat:Este o alta aplicatie asemanatoare. Si aceasta se bazeaza tot pe reteaua Wi-fi pentru a te pune in legatura cu cei cu care vrei sa comunici in scris, atunci cand nu ai internet sau semnal, cu persoane aflate la o distanta de pana la 100 de metri. Mai mult, aplicatia permite transmiterea de mesaje critptate si chiar si efectuarea de apeluri criptate. Pot sa comunici in grup sau cu o singura persoana. Permite si trimiterea de fisiere audio, video sau foto, dar are nevoie de putin semnal pentru asta. Signal este disponibila gratuit atat pentru iOS cat si pentru Android.O alta aplicatie din aceeasi serie este Zello. Aceasta s-a promovat ca fiind aplicatia walki-talkie, pentru ca functioneaza pe principiul micilor statii de emisie-receptie. Nu este o aplicatie complexa, dar te ajuta sa vorbesti cu cei din jur cand nu ai internet sau semnal. Si in acest caz poti sa ai o conversatie cu un singur utilizatori sau sa transmiti mesaje unor grupuri intregi.Iata cum poti folosi Zello:In materie de mesaje criptate, una dintre cele mai renumite aplicatii este Telegram Messenger. Aceasta este o aplicatie de mesagerie originara din Rusia. Rivala cu WhatsApp si Messenger, si-a facut din securitatea comunicatiilor principalul argument de piata. Aplicatia poate fi utilizata in mai multe moduri. Ca instrument de mesagerie clasica, pentru a vorbi cu prietenii. Un grup poate contine pana la 5.000 de persoane. O alta functionalitate populara sunt "channels", forumuri de discutie unde oricine poate discuta despre un subiect. Aplicatia propune si "discutii secrete", unde mesaje se autodistrug dupa ce sunt citite de destinatar.Contactele se pot adauga prin intermediul numarului de telefon sau al unui pseudonim.Acesta est o plicatie care are nevoie de semnal sau conexiune la internet, dar care poate fi folosita in caz de urgenta majore. Red Panic Button este o aplicatie de securitate personala, dezvoltata pe plan local. Prin intermediul ei, utilizatorii pot alerta, cu un singur click, o lista personalizata de contacte, atunci cand se simt in pericol. Aplicatia foloseste canale de comunicare multiple (SMS, e-mail, WhatsApp), pentru a trimite un mesaj predefinit, alaturi de coordonatele aparatului mobil, facilitand astfel localizarea rapida si interventia de care are nevoie persoana aflata in pericol, fie ca este victima unei agresiuni, accident, dezastru natural sau are o urgenta medicala.