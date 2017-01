Cele mai bune produse high-tech romanesti, premiate de ANIS

Citeste mai multe despre: premii • zitec • qualitance • anis • silometer • flanco

Scoala Informala de IT este cel mai important sistem de invatamant alternativ din Romania pentru sectorul IT. Cu operatiuni in 5 orase mari din tara, proiectul reprezinta o platforma care reuneste lideri profesionisti din industrie cu oameni talentati, interesati sa isi dezvolte abilitati IT.Toti mentorii sunt in mod exclusiv profesionisti din industria IT, care au acumulat o experienta vasta in dezvoltarea de software, testare, design si arhitectura de sistem.In fiecare an, 5-10% din productia de cereale din lume se pierde din cauza spatiilor improprii de depozitare si manipulare. Temperatura, umiditatea si ventilatia necorespunzatoare pot cauza multe probleme, iar daunele pot ajunge pana la sute de milioane de dolari per an.SiloMeter.com este un produs agro-tech care consta intr-o combinatie de senzori, dispozitive hardware si tehnologii Cloud Google.In concluzie, intreaga solutie a fost gandita pentru a elimina eroarea umana si pentru a usura munca fermierilor in timpul noptii, cand este optima ventilarea.Endava are un parteneriat de lunga durata cu Worldpay, liderul global de procesare plati. Mai mult de 330 de ingineri Endava in toata Romania sprijina echipele tehnologice Worldpay cu inovatie, transformare agila si contributii tehnice in produsele si serviciile care sunt vandute clientilor din intreaga lume.Platforma de calcul RPA (Robotic Process Automation) creata de UiPath este dedicata automatizarii proceselor de business. Acesta prevede modelarea proceselor, managementul schimbarii, managementul de implementare, controlul accesului, executia la distanta si programarea, monitorizarea executiei, de audit si de analiza in deplina conformitate cu securitatea intreprinderii si a celor mai bune practici de guvernare.Capacitatile foarte avansate ale software-ului sau robotizat face UiPath o componenta vitala a solutiilor inteligente de automatizare a proceselor folosite de catre cei mai tech dintre furnizorii de BPO si organizatiile de servicii partajate.Produsele UiPath sunt proiectate pentru performanta foarte simplu de manevrat si experienta de utilizare extrem de intuitiva, aducand beneficii incontestabile pentru reducerea costurilor operationale, eficienta proceselor si a calitatii performantei.Proiectul "Utilizarea metodei rezonantei nucleare quadripolare la producerea de echipamente pentru detectia explozivilor si a drogurilor - DESMTEH", a fost finalizat de Mira Technologies Group in baza contractului finantat prin Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, Axa Prioritara 2 "Competitivitate Prin CDI cu Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica si Inovare.Escaladarea fara precedent a fenomenului terorist si cresterea alarmanta a criminalitatii organizate, cu referire la traficul de droguri au determinat organizatiile cu responsabilitati in combaterea acestor fenomene sa gaseasca noi solutii pentru imbunatatirea securitatii si asigurarii sigurantei cetatenilor, fara a le pune in pericol sanatatea sau viata privata.In acest context, compania Mira Technologies Group a decis sa creeze o noua gama de produse (fixe si mobile) pentru detectarea substantelor periculoase si a drogurilor, pe baza fenomenului NQR.Flanco este al doilea cel mai mare retailer de produse electronice din Romania. La fel ca majoritatea comerciantilor cu amanuntul ia parte la Campania Black Friday, eveniment care s-a transformat in cel mai mare eveniment comercial din tara, cu accent mare pe partea online.Infrastructura traditionala a Flanco de a gazdui local site-ul magazinului nu ar fi rezistat la cresterea cantitatii de trafic de Black Friday. Astfel, Zitec a dezvoltat un website-aplicatie complet separat, cu arhitectura optimizata in cloud care sa ruleze in intregime pe Microsoft Azure.Aplicatia permite Flanco sa intensifice si sa reduca usor cantitatea de spatiu necesara pe server, in conformitate cu varfurile de trafic din timpul evenimentului si sa plateasca numai pentru resursele utilizate.QUALITANCE lucreaza cu organizatiile cele mai indraznete din lume pentru a dezvolta produse si servicii revolutionare, cu tehnologie de ultima generatie.La inceputul anului 2016, QUALITANCE a lansat o linie de afaceri de inovare, ajutand clientii sa dezvolte produse si servicii software inovatoare folosind tehnologii emergente - Internetul obiectelor, inteligenta artificiala, machine learning, realitate augmentata, realitate virtuala si blockchain.QUALITANCE este singura companie din lume care creeaza si pune in aplicare acest model generator de inovare. In primele 6 luni de la lansarea noii linii, QUALITANCE a dezvoltat doua astfel de proiecte pentru giganti precum IKEA si Virgin Group. Aceasta linie de business a generat 1 milion de euro, aproape 20% din cifra de afaceri totala a companiei, in 2016.Ixia Romania si angajatii sai au organizat si s-au implicat in numeroase actiuni caritabile pe tot parcursul anului:Program anual de donat calculatoare: 122 de calculatoare la 9 scoli si fundatii, care ofera acces la tehnologie si educatie la sute de copii si elevi.Targuri de caritate in interiorul companiei, in care organizatiile isi prezinta produsele si angajatii le pot cumpara pentru a le sprijini activitatile.Turul Ixia, eveniment mondial de ciclism in care tarile cu ramuri Ixia concureaza pentru cel mai mare numar de kilometri. In 2016, Romania a castigat, cu peste 6398 km pedalati.Saptamana de fapte bune @ IXIA, o saptamana intreaga in care 3 fundatii mari, dedicate copiilor dezavantajati, mediului si protectiei animalelor vorbesc despre proiectele lor cu angajatii.IxCharity Grants - comisia de caritate IXIA se intruneste trimestrial pentru a selecta mai multe cauze pentru care compania doneaza 1.000 dolari fiecareia.