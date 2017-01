Cati bani pierde un utilizator de interent in urma unui atac cibernetic. Peste 60% dintre cei care fac cumparaturi online nu isi protejeaza dispozitivele

Citeste mai multe despre: furt • bani • atac cibernetic

Avand in vedere ca varietatea si complexitatea amenintarilor financiare online impotriva utilizatorilor cresc, pierderile din fraude online, furturi de identitate si compromiterea conturilor ajung acum la miliarde in fiecare an. Suma este, in realitate, si mai mare pentru ca multe cazuri nu sunt raportate.In medie, utilizatorii de Internet pierd 476 de dolari in urma unui atac, iar o persoana din zece, dintre cele participante la studiu, a spus ca a pierdut mai mult de 5.000 de dolari.Marea majoritate a utilizatorilor de Internet declara ca fac tranzactii financiare online (81%) si aproape jumatate (44%) pastreaza informatii financiare pe dispozitivele lor, conectate la Internet. Numarul de infractori cibernetici creste direct proportional cu numarul de utilizatori care isi administreaza banii online, de aceea o protectie eficienta este foarte importanta. Cu toate acestea, doar 60% dintre utilizatorii de Internet isi protejeaza toate dispozitivele.Este posibil ca atitudinea legata de siguranta online sa fie influentata de conceptia gresita ca banii pierduti le vor fi returnati automat. Aproape jumatate (45%) dintre participanti spun ca impresia lor este ca vor fi despagubiti de banci, intr-o situatie de infractionalitate cibernetica, fara nicio problema. Studiul arata, insa, ca 52% dintre cei afectati nu si-au primit integral banii furati.“Infractorii cibernetici pot actiona prin intermediul programelor malware, al phishing-ului sau al altor tehnici. Nu presupuneti ca va veti recupera automat banii daca veti fi printre cei vizati de infractori. Cea mai buna metoda de a va proteja banii in mediul online este sa va asigurati ca nu veti fi una dintre victime, iar pentru acest lucru noi recomandam programe specializate care va protejeaza datele si identitatea”, spune Vyacheslav Zakorzhevsky, Head of the Anti-Malware Research Team la Kaspersky Lab.