O solutie tehnologica de monitorizare a pacientilor si a echipamentelor medicale, lansata pe piata din SUA de doua companii infiintate de romani. Cat costa si cum functioneaza

Cu ajutorul platformei, familia si apropiatii afla locatia pacientilor in timp real, fiind instiintati cand ea se schimba, iar managerii spitalelor cunosc gradul de utilizare al echipamentelor si pot eficientiza semnificativ costurile operationale.Cele doua companii au inceput sa lucreze la proiect anul trecut. Totul a pornit de la ideea ca, in fiecare an,. Ca atare, spitalele ar beneficia de o solutie care sa le permita monitorizarea locatiei si vizualizarea in timp real a echipamentelor si pacientilor din diferite zone ale spitalului.Aplicatia folosita de personalul medical poate fi descarcata pe dispozitive care utilizeaza iOS si Android. Managerii spitalelor pot afla adevaratul grad de utilizare al echipamentelor mobile si cuantifica fluxul operational in functie de parametrii precisi. Aceasta componenta a aplicatiei IntelligentLocations le permite spitalelor sa-si optimizeze rata de utilizare a echipamentelor, indiferent daca acestea se afla in zone greu accesibile sau rar frecventate. In plus, spitalele pot reduce costuri cu ajutorul aplicatiei, datele furnizate de ea dandu-le posibilitatea de a anticipa lucrarile de mentenanta necesare bazandu-se pe informatii legate de randamentul echipamentelor si de a evita cumpararea de echipamente care nu sunt necesare.De asemenea, familia si apropiatii pacientilor pot descarca o aplicatie gratuita pe smartphone (fie el iOS sau Android) care ii tine la curent cu deplasarea pacientului in diferitele sectii ale spitalului prin intermediul unor notificari de tip push si o interfata care arata parcursul lor in spital."Rudele si prietenii stiu cu precizie cand sa vina la spital, caci aplicatia ii instiinteaza ca pacientul si-a revenit si poate fi vizitat. Pana si apropiatii care se afla in alta tara pot urmari deplasarea lui prin spital", a declarat directorul de marketing al unuia dintre spitalele care a testat aplicatia. In plus, aceasta cere feedback-ul familiei cu ajutorul unui chestionar, raspunsurile la acesta fiind insa optionale., dar variaza in functie de dimensiunea spitalului si de numarul de pacienti care pot fi ingrijiti acolo. Aceasta suma este pentru spitale cu aproximatvi 220 de paturi, cum este cazul uneia dintre institutiile in care platforma este deja testata.ce fac parte dintr-una din cele mai mari retele de spitale private din SUA. Scopul sau era validarea conceptului si a implementarii, de a vedea daca personalul intelege, foloseste si adopta noul sistem: de pilda, daca prefera sa obtina informatii in timp real despre locatie in loc sa introduca aceste date in calculator."Aplicatia IntelligentLocations a fost una dintre primele create de noi in domeniul sanatatii si a fost repede urmata de altele: una dedicata medicilor rezidenti si alta bazata pe inteligenta artificiala. Solutia IntelligentLocations este aplicabila universal, poate fi implementata in orice spital, inclusiv din Romania, intr-un timp foarte scurt si la un cost corect. Contextul global este ca,reprezentand o presiune in constanta crestere pentru societate, estimandu-se 12.000 de miliarde dolari in 2022. In general, pentru noi, healthcare reprezinta una dintre industriile-cheie in care inovatia si tehnologia pot crea fantastic de multa valoare", a afirmat Ioan Iacob, CEO QUALITANCE.Cele doua companii se afla in discutii si cu spitale din Europa si spera ca pana la finele anlui sa implementeze solutiaIntelligentLocations este o companie fondata in 2015 de antreprenorul american de origine romana Bogdan Nedelcu.QUALITANCE este o companie globala de tehnologie si inovatie, fondata fondata in 2007 in Romania de Ioan Iacob si Radu Constantinescu, prezenta in Bucuresti, San Francisco, Sydney si Tel Aviv.