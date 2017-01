Unul dintre cele mai valoroase startup-uri din lume a pierdut un sfert de miliard de dolari

Citeste mai multe despre: pierdere • racheta • spacex

SpaceX este un startup evaluat la circa 15 miliarde de dolari. Compania a fost fondata in 2002 de Elon Musk (fondator al PayPal si co-fondator al Tesla Motors) si se ocupa cu dezvoltarea vehiculelor spatiale. SpaceX a obtinut recent un contract in valoare de 1,6 miliarde de dolari cu NASA pentru a opera cateva misiuni pe Statia Spatiala Internationala.Dar, in vara anului 2015 una dintre rachetele operate de companie, incarcata cu doua tone de materiale pe care trebuia sa le transporte pe Statia Spatiala Internationala, a explodat imediat dupa lansare. Doar incarcatura navei valora 112 milioane de dolari. Insa documente obtinute de Wall Street Journal, citat de businessinsider.com , arata ca intreaga operatiune ar fi costat compania peste 260 de milioane de dolari.In urma cu 3 luni firma americana a intampinat un nou eveniment nefericit, dupa ce o alta nava operata de aceasta, Falcon 9, a explodat pe rampa de lansare, in Cape Canaveral - Florida, in timul unui test. In timpul exploziei, un satelit al Facebook a fost distrus in urma acestei explozii. Totodata, acest accident a dus la anularea a alte doisprezece lansari ceea ce ar puptea inseamna ca noiloe pierderi suferite de companie, in 2016, ar putea depasi 740 de milioane de dolari.Dar lansarile au fost reluate, in acest an, o noua racheta Falcon fiind lansata sambata, 14 ianuarie, cu 10 sateliti de comunicatii ai societatii Iridium Communication Inc.