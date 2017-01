Bloomberg: Unul dintre fondatorii Android pregateste telefoane din ceramica si metal cu un startup

Potrivit informatiilor obtinute de sursa ciata, noua companie Essential va fi condusa de Rubin in calitate de Chief Executiv Officer (CEO), care deja a strans in jurul sau o echipa de 40 de oameni care au lucrat la Apple si Alphabet (Google).In 2016, Rubin a inregistrat brandul Essential la Biroul de Patente si Marci al SUA, listand tablete, smartphone-uri, accesorii si sisteme de operare pentru telefoane mobile, potrivit surselor Bloomberg.Unul dintre prototipurile de smartphone-uri Essential vine cu un ecran mai mare decat al iPhone 7 Plus (5,5 inchi), dar cu dimensiuni totale ale aparatului mai mici decat ale modelului de varf al Apple, datorita lipsei de rame. De asemenea, startupul lui Rubin experimenteaza un design industrial cu muchii metalice si capac din ceramica - mai arata sursa citata.In plus, inginerii Essential lucreaza la baterii mai performante si la camere video sferice, pentru fotografii panoramice de rezolutie inalta, la 360 de grade.In anul 2003, Andy Rubin (53 de ani) a infiintat, alaturi de Rich Miner, Nick Sears si Chris White, Android, sistemul de operare folosit in prezent de cele mai multe branduri de telefoane mobile.In 2005, ei au vandut compania catre Google, cu 50 de milioane de dolari. Devenit vicepresedinte senior la divizia de mobile a Google, Rubin a dezvoltat mai departe sistemul, impunandu-l pe piata la scara globala. In 2013, el a preluat managementul roboticii din Google, iar in 2014 Andy Rubin, care are o avere de circa 200 de milioane de dolari, a parasit compania.Citeste mai mult pe Bloomberg Foto: Wikipedia