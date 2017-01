​DOCUMENT Love me, heal me, kill me. UE se gandeste la legi care sa impiedice robotii sa elimine oamenii in viitor

1. Protectia oamenilor impotriva ranirii cauzate de roboti. Primul principiu al robo-eticii este acela de a proteja oamenii impotriva oricarui prejudiciu cauzat de un robot. De exemplu, intr-un caz in care un tehnician opereaza un robot de ingrijire a sanatatii, care tocmai a ranit pacienti din cauza lipsei intretinerii sau din cauza unor setari defectuoase. Dezvoltarea robotului autonom anunta o crestere a calitatii vietii oamenilor. Cu toate astea, avantajele pe care le ofera robotica omenirii trebuie sa fie evaluate in lumina riscurilor prezentate de roboti, de utilizarea lor sau de tehnologii derivate.



2. Respectarea refuzului de a fi ingrijit de catre un robot. Acest principiu decurge din primul si stabileste dreptul unei persoane de a refuza sa fie ingrijita de catre un robot. Aceasta situatie ar putea aparea in cazurile in care anumiti roboti care ajuta oamenii, cum ar fi robotii care hranesc persoanele in varsta sau cu dizabilitati, iar aceste persoane ar putea refuza sa devina obiectul muncii robotului.

3. Protejarea libertatii umane in fata robotilor. Unii roboti autonomi ar putea incalca libertati umane peste tot, sub pretextul protejarii unei persoane, ceea ce duce la un conflict intre anumite drepturi fundamentale- cum ar fi protejarea libertatii versus sanatatea si siguranta oamenilor. De exemplu, un robot de securitate ar putea retine o persoana care a spart un magazin sau un robot ar putea sa retina un copil care a fugit de la domiciliu, ori ar putea sa impiedice o persoana bolnava (cum ar fi un alcoolic) sa aiba manifestari periculoase (consumul de alcool).

4. Protejarea oamenilor impotriva incalcarii vietii private de catre un robot. Scopul acestui principiu robo-etic este de a proteja oamenii de orice incalcare a vietii private comise de un robot. Desigur, autorul incalcarii nu ar fi robotul in sine, ci persoana din spatele scenei.

Printr-un raport votat joi de Comisia pentru afaceri juridice, Parlamentul solicita Comisiei Europene sa vina cu o propunere legislativa care sa reglementeze fabricarea si utilizarea robotilor."Cercetarea stiintifica in aceste tehnologii emergente pare sa sugereze ca robotii vor schimba fata societatii. Prin urmare, chiar si in cazul in care robotii nu sunt inca un lucru obisnuit, a venit timpul ca doemniul sa fie legiferat" - se arata intr-un studiu de 34 de pagini care a stat la baza raportului Comisiei JURI a Parlamentului European.Robotii, alaturi de inteligenta artificiala, masinile autonome si imprimantele tridimensionale, sunt tehnologii in voga pentru start-upurile tech din Silicon Valley, insa aceste domenii ale viitorului suscita si interesul afacerilor din Europa.Studiul arata aici ca tehnologia robotilor va putea face fabricarea ieftina si copetitiva din nou in Europa, astfel incat facilitatile de productie ale companiilor europene, mutate in prezent in Asia pentru forta de munca ieftina, s-ar putea intoarce pe Batranul Continent." - sustine studiul de la Paramentul European.Raportul face trimitere si la lieratura stiintifico-fantastica (SF) a lui Isaac Asimov si la legile robo-etice de acolo.Desi nu intrevede o posibilitate reala ca tehnologia sa fabrice roboti cu constiinta proprie, studiul european mentioneaza posibilitatea legiferarii acestor aspecte."Odata ce fiecare casa si business vor avea un robot autonom, societatea se va schimba in mod dramatic. Oamenii vor lucra, vor coopera, interactiona, distra, trai, si poate se vor indragosti de masini foarte sofisticate. Societatea va trebui sa reconsidere locul umanitatii in fata acestor tehnologii. Prezenta robotilor va da nastere la probleme si intrebari nerezolvate", se arata in studiu."Este fundamental sa discutam problema constiintei de sine a robotilor", "fie ca aceasta constiinta apare mai mult sau mai putin spontan ori ca urmare a cercetarii stiintifice", mai consiera autorii studiului de la Parlamentul European.O astfel de dezvoltare a tehnologiei robotilor "ar putea zgudui omenirea", insa "este si asa greu de dovedit constiinta unei fiinte umane, daramite sa detectam noi existenta constiintei intr-o masina", se mai arata in studiu.Inspirat din literatura SF, studiul european pomeneste si de pericolul eliminarii omenirii de catre roboti, in viitor.", spune studiul.", concluzioneaza autorii studiului de la PE.In schimb, acceptand ca o masina poate fi o fiinta constienta, omenirea ar fi obligata sa si respecte "".Astfel, studiul de la Comisia JURI a Parlamentului European schiteaza 4 directii de legiferare a robo-eticii, pentru companiile care creeaza si fabrica roboti:

