MVP Academy deschide inscrierile pentru cea de-a IV-a editie

Programul este gratuit si aplicatiile sunt deschise pe site-ul programului pana pe19 februarie 2017.In cele trei editii de pana acum, MVP Academy a accelerat cresterea a 45 de afaceri. 7 dintre startup-urile participante la MVP Academy 2016 au obtinut in total finantari in valoare de peste 760.000 Euro, printre care Reflex, Urby si TypingDNA, cumuland astfel 1.7M investitii totale in echipele participante la MVP Academy.In prezent,8 dintre produsele dezvoltate de acestia sunt active pe piata, iar restul sunt in continuare in dezvoltare. Acestea adreseaza industrii precum inteligenta artificiala, securitate, energie, eHealth, agritech, mobilitate, cele mai multe dintre ele au un model de business B2B/B2C si o treime dintre ele sunt produse hardware.Printre startup-urile cu cele mai bune rezultate se numara:

