Comisia Europeana vrea sa reduca barierele la circulatia datelor pe internet

se va angaja in dialoguri structurate cu statele membre si cu partile interesate pentru a discuta proportionalitatea restrictiilor datelor determinate de locatie. Obiectivul este, de asemenea, de a colecta dovezi suplimentare cu privire la natura acestor restrictii si la impactul acestora asupra intreprinderilor, in special a IMM-urilor si intreprinderilor noi, precum si asupra organizatiilor din sectorul public;

va initia, daca este necesar si oportun, masuri de punere in aplicare si, in cazul in care este necesar, va prezenta noi initiative pentru a aborda restrictiile nejustificate sau disproportionate privind localizarea datelor.

Accesul la date si transferul de date. Utilizarea pe scara larga a datelor generate in mod automat care nu au caracter personal poate conduce la inovatii importante, la intreprinderi nou-infiintate si la noi modele de afaceri aparute in UE.

Raspunderea privind produsele si serviciile bazate pe date. Normele actuale ale UE privind raspunderea nu sunt inca adaptate la produsele si serviciile din ziua de azi, bazate pe date.

Portabilitatea datelor. Portabilitatea datelor fara caracter personal este in prezent complicata de procese precum transferul unor cantitati importante de date ale companiei de la un furnizor de servicii cloud la altul.

"Guvernul" Uniunii Europene reclama faptul ca UE nu valorifica la maximum potentialului pe care il reprezinta datele.Pentru a indrepta aceasta situatie, trebuie eliminate restrictiile nejustificate din calea liberei circulatii a datelor la nivel transfrontalier, precum si o serie de incertitudini juridice, sustine Comisia intr-un comunicat remis StartupCafe.Intr-o comunicare prezenata marti, Comisia propune "solutii politice si juridice menite sa deblocheze potentialul economiei europene a datelor". Pentru stabilirea urmatoarele etape, Comisia a lansat, de asemenea, doua consultari publice si o dezbatere cu statele membre si cu partile interesate.", a declarat Andrus Ansip, vicepresedinte pentru piata unica digitala.La randul ei, Elzbieta Bienkowska, comisarul pentru piata interna, industrie, antreprenoriat si IMM-uri, a spus ca intreprinderile mici si mijlocii si start-upurile au nevoie sa profite mai mult de fluxul liber al datelor pe internet., a afirmat ea.Comisia a propus statelor membre interesate sa se implice in proiecte transfrontaliere care sa analizeze noile probleme care apar in domeniul datelor in situatii reale. In diverse state membre sunt deja in curs de desfasurare proiecte privind mobilitatea cooperativa, conectata si automatizata (CAD) care permit automobilelor sa se conecteze unele cu altele si cu infrastructura rutiera. Comisia spune ca vrea sa porneasca de la aceste proiecte si sa testeze implicatiile pe care accesului la date si raspunderea privind datele le au asupra reglementarii.Potrivit Comisiei Europene, economia bazata pe date a UE a fost estimata la 272 miliarde EUR in 2015 (inregistrand o crestere anuala de 5,6 %) si ar putea oferi 7,4 milioane de locuri de munca pana in 2020. Aceste date pot fi utilizate pentru a imbunatati aproape fiecare aspect al vietii cotidiene, de la analiza activitatii economice la stabilirea prognozei meteo, de la o noua era in medicina care sa permita o asistenta medicala personalizata, la drumuri mai sigure cu mai putine ambuteiaje.Acesta este motivul pentru care comunicarea Comisiei pune accentul pe rolul fluxului liber de date in UE.In plus, studiile evidentiaza numeroase restrictii juridice sau administrative, in principal sub forma de obligatii de localizare a datelor nationale care afecteaza intreaga piata a datelor la nivelul UE. Inlaturarea acestor restrictii ar putea contribui la PIB cu pana la 8 miliarde EUR anual.Toate aceste initiative se bazeaza pe norme stricte de protejare a datelor cu caracter personal (Regulamentul general privind protectia datelor, adoptat anul trecut) si pe norme care sa asigure confidentialitatea comunicatiilor electronice (a se vedea propunerea de astazi privind confidentialitatea electronica), intrucat increderea constituie fundamentul pe care se poate construi o economie bazata pe date.Regulamentul general privind protectia datelor (RGPD) prevede o serie completa de norme privind prelucrarea datelor cu caracter personal in UE, inclusiv a datelor generate automat sau a celor industriale care identifica sau permit identificarea persoanelor fizice. Fluxul liber al datelor cu caracter personal in UE este asigurat prin stabilirea unor standarde inalte uniforme de protectie a datelor. Cu toate acestea, Regulamentul general privind protectia datelor nu se aplica datelor fara caracter personal in cazul in care este vorba de date industriale sau generate in mod automat, nici obstacolelor din calea circulatiei datelor cu caracter personal bazate pe alte motive decat pe cel al protectiei datelor cu caracter personal, de exemplu in cazul dreptului fiscal sau al legislatiei din domeniul contabilitatii.Pentru a valorifica la maximum datele in beneficiul economiei europene, Comisia spune ca:De asemenea, Comisia Europeana a analizat incertitudinile juridice create de noile probleme care apar in contextul economiei bazate pe date si invita partile interesate sa isi exprime punctele de vedere cu privire la posibilele raspunsuri politice si juridice in ceea ce priveste: