Fond de investitii de 150 milioane de dolari, lansat de Samsung, pentru startup-uri din toata lumea

Acest gen de fond de investitii a fost lansat prima data de Samsung in 2013 si functiona pana acum in cadrul Samsung Global Innovation Center. La CES 2017 gigantul IT a mai anuntat ca acest fond se va numi de acum Samsung Next Tinta acestui fond vor fi startup-urile din tehnologie, din intreaga lume, care au nevoie de finantari de la cele de tip seed (prim stadiu) pana la seria B (o a treia runda de finantare). Mai exact, focusul va fi asupra startup-urilor care dezvolta produse din domenii precum cel al realitatii virtuale, inteligenta artificiala, internetul tuturor lucrurilor (IoT) si alte noi tehnologii, potrivit reprezentantilor companiei.Printre startup-urile care au obtinut investitii din partea Samsung Global Innovation Center, in anii anteriori, se numara: Converge Industries, Dashbot, Entry Point VR, Filament, Intezer, LiquidSky, Otto Radio, 2Sens, SafeDK si Virtru.Fondul de investitii are 15 sedii in intreaga lume, cel mai recent deschis este cel din Tel Aviv si promite ca acest numar va creste semnificativ in 2017.