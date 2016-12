O romanca, prima femeie - director al celui mai mare laborator MIT: Alfabetizarea tehnologica este la fel de importanta ca scrierea, citirea, matematica. Antreprenorii au nevoie de mentori pentru cercetare

"Alfabetizarea tehnologica este la fel de importanta ca si citirea, scrierea si matematica, pentru ca este peste tot in jurul nostru. Vrem sa-i facem pe copii sa fie interesati si atrasi de robotica de la o varsta frageda, astfel incat ei sa poata fi inovatorii de maine.

Pe scurt, trebuie sa introducem gandirea computationala ca obiect obligatoriu de studiu la toate clasele, incepand cu gradinita.

In conditiile in care tot mai multe locuri de munca necesita utilizarea calculatoarelor intr-un mod tot mai complex, avem nevoie disperata sa reducem decalajul de cunostinte in predarea bazelor programarii pe computer.

Dezvoltarea acestor abilitati nu inseamna doar sa inveti programare, ci ceea ce s-ar putea numi "programare pentru a invata" (coding to learn - in eng.). Nu este vorba doar despre aceste abilitati ca scop in sine, ci despre modul in care invatarea despre aceste lucruri iti va permite sa privesti altfel lumea.

De la fondarea noastra in 1963, peste 250 de companii s-au desprins din CSAIL, inclusiv Akamai, iRobot, 3Com si Meraki. CSAIL contribuie intr-un mod aparte la peisajul american de business - si anume prin tehnologia intemeiata pe cercetare si pe gandire profunda pe termen lung, care poate fi facuta relevanta in ziua de astazi. Vrem foarte mult sa cultivam acest mod de gandire despre inovare.

La fel ca si dispozitivele noastre, si antreprenorii au nevoie de networking. Au nevoie de mentori pentru a-i ajuta sa elimine distanta dintre cercetare si un start-up. Ei au nevoie de oameni cu experienta operationala. Au nevoie de capital. In 2012, am lansat o initiativa de antreprenoriat ca modalitate de a se asigura ca sunt conditii care sa le permita studentilor nostri - antreprenori sa reuseasca.

Obiectivul nostru principal este acela de a promova stiinta autonomiei. Lucram la dezvoltarea unor tehnologii care permit unui robot sau unei echipe de roboti sa lucreze impreuna pentru a ideplini sarcini complexe, fara supraveghere umana.

Vedem cele mai interesante progrese in robotoca soft, interactiunea om-robot, sofatul autonom, imprimante 3D.

Intre timp, printarea 3D ar putea face robotii mai ieftini si mai usor de produs pentru oamenii care nu au acces la tehnologii scumpe. Folosind materiale de uz casnic, simple, ca hartia si plasticul, am putea vedea ca putem produce roboti functionali, care pot iesi, practic, chiar din imprimanta. Cred ca suntem doar la cativa ani distanta de un viitor in care robotii vor fi la fel de banali ca smartphone-urile astazi - in care te-ai putea duce la un atelier de printare 3D a robotilor sa-ti comanzi unul pentru sarcini specifice acasa sau la birou.

Avem, de asemenea initiative transversale in big data, securitate cibernetica si tehnologie wireless, in care lucram cu sponsori din industrie pentru a directiona cercetarea in anumite zone despre care credem ca sunt cele mai fructuoase pentru consumatori".

, nascuta in Romania din tata informatician si mama fiziciana, este directoarea laboratorului de Stiinta Calculatoarelor si Inteligenta Artificiala (Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory - CSAIL), al Institutului de Tehnologie din Massachusetts (Massachusetts Institute of Technology - MIT), una intre cele mai importante universitati de tehnologie din lume.Ea a acordat in septembrie 2016 un interviu publicatiei americane Forbes , in care a vorbit despre necesitatea educatiei timpurii in informatica si gandire computationala. De asemenea, cercetatoarea a mentionat ca peste 250 de firme de tehnologie s-au desprins din laboratorul pe care il conduce acum, Daniela Rus considerand ca antreprennorii au nevoie de mentori pentru a reduce distanta dintre cercetare si startupuri.Ce spunea Daniela Rus in interviul publicat de Forbes:Sursa foto: danielarus.csail.mit.edu