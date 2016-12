​VIDEO 9 inventii si inovatii remarcate in afacerile hi-tech 2016

Lista cuprinde 9 inventii si inovatii despre care Inc.com considera ca au un mare potential de business:Sustine ca va oferi o experienta de realitate virtuala asupra intregului corp, in cadrul unor jocuri multiplayer. Practic, 3-4 jucatori se pot intalni pe un teren de fotbal, de exemplu, insa cu echipamentul de realitate virtuala pentru intregul corp se vor putea transpune in pielea unor personaje de joc fantastice. Conceptul duce cu gandul la jocurile-arcada de dans, foarte populare in Japonia si nu numai, insa de data aceasta micul ring de dans este inlocuit ad-hoc cu terenuri mari, cum sunt cele de fotbal. Modal VR, infiintata de Nolan Bushnell, fondatorul Atari, si Chuck E. Cheese, sustine momentan ca produsul sau nu este destinat consumatorului final.Majoritatea imprimantelor 3D necesita ore de prost-procesare de catre tehnicienii de laborator. Rize One produce imprimante gata de utilizare, ceea ce inseamna ca intra rapid pe mana doctorului, a designerului sau a antreprenorului care are nevoie de ele.Este o casca pentru biciclisti, dar nu este facuta din material plastic - poluant - ci din hartie. Potrivit Inc.com, EcoHelmet ofera acelasi nivel de protectie ca o casca din plastic, datorita designului, insa in plus este reciclabila si costa numai 5 dolari. Inventatorul spera sa o vanda prin intermediul distribuitorilor de biciclete de inchiriat din orase.Prototipul LG expus in 2016 la salonul CES poate sa ne schimbe complet modul in care folosim gadgeturile. Imagineaza-ti cum ar fi daca am putea sa pliem tabletele sau telefoanele ca pe niste ziare. Deocamdata insa compania sud-coreeana nu a anuntat cand va iesi pe piata cu acest display LED pliabil.Noul Solar Roof, prezentat de compania celebra pentru masinile electrice Tesla, propune o solutie mai estetica si mai simpla de acoperire a caselor cu celule fotovoltaice, cu eficienta asemanatoare cu a greoaielor panouri solare existente si pana acum pe piata.Dispozitivul realizat de cercetatorii universitatii MIT si de la Microsoft reprezinta urmatorul pas in dispozitivele wearables (purtabile). Acest tatuaj teporar din foita de aur contine mici chipuri de computer, Poate fi folosit ca input pentru smartphone sau pentru stocarea unor date scanabile. Isi poate schimba si culoarea, pentru a te alerta asupra modificarii semnelor vitale.Inovatia din fotbalul american ofera instant statistici-cheie privind viteza sau distanta unei aruncari, de exemplu. Noua minge de la Wilson conecteaza fotbalul american la internet si creeaza noi oportunitati pentru stimularea sportului, oferind, totodata, si noi posibilitati cu care sa opereze antrenorii sau cautatorii de talente.Prezentat de compania Amazon, in prima sa reclama de Super Bowl, in septembrie 2016, smart speaker-ul duce conceptul de casa inteligeta la un alt nivel. Dispozitivul tubular inalt de 23,5 cm "raspunde" la numele Alexa, interactionand la la voce. Gadgetul, creat de compania celebra in e-commerce, poate face liste de sarcini (to do list), seteaza alarme, reda muzica sau audiobookuri, ofera informatii despre vreme sau trafic, poate controla alte smart- device-uri din casa, devenind un hub de automatizare a locuintei.Este un robotel care transporta bunuri comandate pe internet. Noutatea este ca dispozitivul merge pe trotuar si acumuleaza informatii din trafic, pe care le foloseste pentru imbunatatirea traseelor intregii flote. In ultima perioada, companiile de e-commerce si de curierat din SUA sau China s-au orientat puternic spre exploatarea dronelor pentru transportul aerian al marfii, insa legislatia restrictiva in domeniu ar putea inclina balanta catre robotetii de la sol. Si deja functioneaza in capitala SUA, Washintron DC.