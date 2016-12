Investitie record: 1 miliard de dolari intr-un startup ce produce sateliti pentru raspandirea internetului de mare viteza

Softbank este o companie japoneza de tehnologie, media si telecomunicatii, care de-a lungul timpului a mai facut investitii in grupul chinez Alibaba, site-ul de video streaming DramaFever (detinut de Warner Bros), sau in dezvoltatorul finlandez de jocuri Supercell.In urma acestei investitii de 1 miliard de dolari in OneWeb, compania japoneza ar urma sa detina 40% din actionariatul startup-ului american, scrie bbc.com OneWeb este firma cu sediul in Florida si este considerata principalul competitor al proiectului lui Elon Musk, SpaceX. OneWeb isi propune ca pana in 2019 sa formeze o constelatie de peste 600 de sateliti, cu ajutorl carora sa extinda la nivel modinal internet de mare viteza in mai toate statele aflate in curs de dezvoltare.In urma acestei tranzactii valoarea startup-ului este estimata la aproximativ 2,5 miliarde de dolari. Anterior, acesta a mai primit investitii de circa 200 de milioane de dolari din partea unor companii precum, Airbus, Virgin, sau Qualcomm.Odata cu aceasta noua investitie, OneWeb ar urma sa isi mareasca echipa cu 3.000 de angajati.Fondatorul Softbank, Masayoshi Son este un sustinator al lui Donald Trump, alaturi de care sustinea in urma cu cateva luni ca va aduce investitii de 50 de miliarde de dolari in Statele Unite si va crea peste 50.000 de noi locuri de munca.In luna octombrie, Softbank a intrat in parteneriat cu un fond de investitii straine din Arabai Saudita si au lansat impreuna un fond de investitii in tehnologie de 100 de miliarde de dolari.Sursa: bbc.com