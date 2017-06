Joi incepe programul Start-up Nation: Cu bune, cu rele, cu calm

Programul are un buget mare: 500 de milioane de lei, credite bugetare asigurate pentru a acoperi cheltuielile pe care statul le va cere de la Uniunea Europeana apoi. Astora li se adauga 1,2 miliarde de lei, credite de angajament, care necesita o rectificare bugetara, pentru a se baga banii in buget. Sumele sunt oricum uriase. Spre exemplu, anul trecut, in rogramele START si SRL-Debutant, asemanatoare cu Startup Nation, au fost alocati in jur de 40 milioane lei in total. Iar in ultima vreme, programul SRL-D isi atinsese limitele, scazand la nici 30% grad de absorbtie din bugetul alocat. Prin urmare, trebuia facut ceva.



Suma mare acordata. Start-up Nation ofera pana la 200.000 lei (44.000 euro) de aplicant. Intensitatea sprijinului este de 100%, adica acopera toata partea eligibila a planului de afaceri in limia a 200.000 de lei. In plus, TVA nedeductibila este echeltuiala eligibila. In programele START si SRL-D, sprijinul era de 120.000 de lei, respectiv 45.000 de lei, cu intensitate maxima de 90%, respectiv 50%. TVA nu era cheltuiala eligibila deloc, iar pentru o firma noua e aproape imposibil sa-ti deduci TVA, pentru ca nu primesti cod. In plus, la Startup Nation, guvernantii promit ca vor inlesni si acordarea codului de TVA pentru participanti.

S-au introdus cheltuieli eligibile in plus: autoturism, in limita a 36.000 de lei fara TVA (cati dintre noi nu ne-am lua masina pe firma, nu?), salarii in limita salariului mediu pe economie, chirii, dobanzi bancare si comisioane (pentru creditele-punte care ar urma sa fie introduse prin selectarea unei banci partenere), TVA nedeductibila etc etc.

S-a introdus metoda decontarii prin cerere de plata: iei echipament de la furnizor, pe factura cu plata la termen de 30 de zile si, apoi statul achita cheltuielile eligibile. Se pastreaza si plata in avans din banii antreprenorului, cu rambursare ulterioara, dar urmeaza se se apeleze si la credite-punte de la o banca partenera, ca si anul trecut, in START si SRL-D.

Beneficiarii din Bucuresti, judetul Ilfov si din mediul rural au nevoie de o rectificare bugetara pentru transformarea creditelor de angajament in credite bugetare, cei 1,2 miliarde de lei. In modelul de acord de finantare, Ministerul pentru Mediul de Afaceri (ca administrator de schema de minimis), si-a luat o masura de precautie pentru a nu fi tras la raspundere, in instanta, in eventualitatea in care Guvernul nu-i aproba banii la rectificare, la timp, sau poate, in cazul cel mai rau posibil, deloc. "În cazul în care prin bugetul de stat nu se acoperă sumele necesare finanţării proiectului, administratorul este exonerat de orice răspundere" - prevede articolul 12 al acordului de finantare.

Antreprenorii cu experienta intr-un anumit domeniu nu vor putea participa pe acelasi domeniu (Cod CAEN).

O slaba responsabilizare a antreprenorului in afacere poate conduce la faliment dupa sau chiar in timpul perioadei de implementare a planului de afaceri. Peste tot in lume, startupurile sunt considerate investitii de risc, iar finantatorii privati - de venture capital - ofera bani in schimbul unor parti sociale din businessul in care deja antreprenorul-fondator a bagat ceva bani si a facut pasi buni spre sau pe piata. In schimb, in Startup Nation, statul, ca finantator pe banii contribuabililor, ofera 44.000 de euro unei firme infiintate acum cateva luni, cu un plan de afaceri in care contrubutia proprie si riscul antreprenorului tind spre zero.

Evident, si la Startup Nation apar costuri din partea antreprenorului, pentru ca banii de la stat vin in maximum 3 transe, timp in care trebuie sa finantezi salarii, chirii si altelele, plus cheltuieli neeligibile si alte costuri neprevazute. Dar, hei, gandeste-te la cel care iti da acesti bani: contribuabilul, care nu are certitudinea ca vei reusi sa cresti o afacere capabila sa ii intoarca joburi, pensii, taxe etc!

Incertitudinea viabilitatii afacerii. De exemplu, in America, inainte sa scoata 50.000 de dolari din buzunar pentru afacerea ta, un investitor privat iti studiaza in amanunt planul de afaceri, experienta ta profesonala, know-how-ul de care dispui in acel domeniu, echipa pe care ai reusit sau nu sa o strangi in jurul tau, implicarea ta zilnica, temperamentul, personalitatea ta, chimia din jurul tau. In schimb, la Startup Nation, ai depus planul de afaceri online si ti s-a facut punctajul automat. Pe urma e treaba ta, ca antreprenor, sa te incadrezi in plan cu cheltuielile, pentru certificare. Iei bani de la stat ca sa-ti finantezi ideea de afaceri, sau ti-a venit si tie o idee sa iei bani de la stat? Pe bune, tu ai da cuiva 44.000 de euro in felul acesta?

Programul finanteaza prioritar afacerile in productie, programare, afacerile creative, adica exact acea parte a businessului care ar trebui sa aduca valoare adaugata pe termen lung, care creeaza stiinta, branduri, care nu depind de resursele naturale, care se pot comercializa pe o piata globala. Si de aici, locuri de munca, taxe, impozite platite, prestigiu. Din 10.000 de firme finantate cu 1,7 miliarde de lei, poate vor iesi si alte branduri romanesti de la zero in afara de Bitdefender, eMag, Betty Ice.

Antreprenorii au obligatia sa creeze cel putin un loc de munca si sunt punctati suplimentar pentru al doilea job creat, pentru angajarea somerilor, a persoanelor defavorizate, a absolventilor de dupa anul 2012. Deci, iarasi, joburi, salarii si contributii sociale, pe care trebuie sa le mentina cel putin 3 ani dupa perioada de implementare (care acopera salariile).

In program, statul isi ia anumite masuri de siguranta, de recuperare a ajutorului de minimis. In cazul in care firmele beneficiare nu pastreaza locurile de munca, nu indeplinesc alte angajamente din planul de afaceri sau intra in insolventa in cel mult 4 ani, statul le ia, atat cat poate, echipamentele cumparate din ajutorul de minimis. In plus, firmele sunt obligate sa-si asigure echipamentele cu banii lor. Bine, cat mai valoreaza un laptop folosit 3 ani, dar tot e ceva.

Programul Start-up Nation pe scurt

Astea sunt doar cateva chestii mai bune si mai putin bune, dar daca tu, ca viitor om de afaceri, te plangi ca sunt prea putine avantaje si prea multe riscuri, gadeste-te o clipa la oamenii din tara aceasta care nu beneficiaza de program, dar care contribuie cu taxele si impozitele platite la timp, din salariile si afacerile lor, pentru a finanta Start-up Nation.Nu as face un proces de intentie numanui si deci nici politicienilor. Dar, totusi, cand e vorba de bani publici, nu poti sa nu ma intreb: Chestia asta de 1,7 miliarde de lei e facuta sa ne ajute ca tara sau e o mare pomana electorala, cu care politicienii mituiesc grupuri din populatie, pe banii tuturor?

