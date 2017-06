Start-up Nation 2017: Max. 5%, dobanda la creditul-punte acceptata de stat pentru viitoarea banca partenera

Dobanda estimata la valoarea creditului punte va fi de maxim 5%;

Comisionul de garantare anual aferent creditului punte va fi de maxim 3,8% din valoarea garantata iar plafonul de garantare este de 80% din valoarea creditului".

Pe site-ul programelor nationale pentru IMM-uri, ministerul precizeaza:"Pentru a veni in sprijinul aplicantilor care vor folosi in cadrul programului instrumentul de credit punte acordat de institutia de credit partenera ce va fi selectata imediat dupa deschiderea aplicatiei de inscriere, va comunicam urmatoarele:Reamintim ca pe 15 iunie urmeaza sa se deschida, timp de o luna, aplicatia de inscriere on-line a firmelor noi pentru a fi selectate in Programul Start-up Nation, prin care statul vrea sa acorde fonduri nerambursabile de pana la 200.000 RON pentru investitii.In acest program, ministerul vrea sa selecteze si o banca partenera care sa acorde credite-punte cu dobanzi mai avantajoase decat cele obisnuite de pe piata. Cu aceste credite-punte, beneficiarii care nu dispun de lichiditati ar putea sa-si plateasca furnizorii de echipamente care nu accepta plati amanate, iar apoi, banca sa primeasca rambrsarile de la stat in contul beneficiarului.Pe langa dobanda la banca si comisionul la fondul de garantare, beneficiarii ar trebui sa tina cont si de comisoane catre banca, pe care acum ministerul nu le-a mentionat. Anul trecut, bancile partenere in programele de sprijin pentru startupuri au perceput comisoane de maximum 2 - 2,5% din valoarea creditului, in conditiile in care perioada de creditare era de 60 de zile.In schema de minimis Startup Nation 2017 se prevad printre cheltuielile eligibile (care pot fi decontate de stat):Decontarea acestor cheltuieli se face numai pe bază de cerere de rambursare pentru valoarea cheltuielilor financiare de după momentul semnării acordului de finanțare, pentru perioada de implementare.Anterior, secretarul de stat Ilan Laufer a precizat, la o sesiune de informare organizata de StartupCafe.ro, ca comisionul la fondul de garantare este cheltuiala eligibila in program, dar dobanda catre banca va trebui suportata de beneficiar.