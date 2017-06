Firmele care incadreaza stagiari sau ucenici vor primi subventii majorate: 250-300 euro de persoana

Legea adoptata prevede ca firmele care semneaza contracte cadru cu ucenici sau stagiari sa primeasca subventii de 1 250 lei, respectiv 1 350 lei pe luna, de om, pentru acoperirea salariului.Angajatorul care incheie un contract de ucenicie, in conditiile prezentei legi, beneficiaza la cerere, pe intreaga perioada de derulare a contracului de ucenicie de o suma in cuantum de 1.125 de lei/luna (250 euro), acordata din bugetul asigurarilor de somaj, in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie". Contractul de ucenicie va putea fi incheiat pe 1 an, 2 ani sau 3 ani.De asemenea se vor acorda subventii de 1.350 de lei pe luna (circa 300 de euro pe luna), pentru acoperirea salariilor absolvenilor de facultate, incadrati in programe de stagiu. Stagiile ar urma sa dureze pana la 6 luni, cu subventiile.Proiectul de lege care modifica legea 279/2005 privind ucenicia la locul de munca si a leii 335/2014 privind efectuarea stagiului de practica pentru absolventii din invatamantul superior a fost adoptat in unainimitate de catre deputati si urmeaza sa mearga la promulgare la presedintele Klaus Johannis.Citeste si :