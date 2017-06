Pregatiri pentru Start-up Nation: Masuri de evitare a blocajului prin greva. Bucurestenii vor avea o agentie de implementare dedicata

1. Agentia pentru intreprinderi mici si mijlocii, atragere de investitii si promovare a exportului - Bucuresti

2. Agentia pentru intreprinderi mici si mijlocii, atragere de investitii si promovare a exportului - Brasov

3. Agentia pentru intreprinderi mici si mijlocii, atragere de investitii si promovare a exportului - Cluj-Napoca

4. Agentia pentru intreprinderi mici si mijlocii, atragere de investitii si promovare a exportului - Constanta

5. Agentia pentru intreprinderi mici si mijlocii, atragere de investitii si promovare a exportului - Craiova

6. Agentia pentru intreprinderi mici si mijlocii, atragere de investitii si promovare a exportului - Iasi

7. Agentia pentru intreprinderi mici si mijlocii, atragere de investitii si promovare a exportului - Ploiesti

8. Agentia pentru intreprinderi mici si mijlocii, atragere de investitii si promovare a exportului - Targu Mures

9. Agentia pentru intreprinderi mici si mijlocii, atragere de investitii si promovare a exportului - Timisoara.

"gestionarea fondurilor nerambursabile de la bugetul de stat,

verificarea, contractarea, certificarea cheltuielilor,

efectuarea platilor,

monitorizarea tuturor aplicantilor pentru toate cele sase scheme de minimis derulate anual si a viitoarelor 10.000 de startupuri ce vor primi finantare de la bugetul de stat, dar si cu componenta pe fonduri comunitare, conform programului de guvernare"



Asa cum a atras atentia StartupCafe.ro inca din ianuarie 2016, antreprenorii din Bucuresti si judetul Ilfov, regiunea in care este cea mai mare densitate de firme si de populatie din tara, sunt nevoiti in prezent sa lucreze cu Oficiul teritorial pentru IMM-uri de la Ploiesti, in programele nationale de finantare. In sfarsit, acum Guvernul transforma oficiile teritoriale in agentii si creeaza o astfel de agentie si in Bucuresti, conform unui proiect de ordonata de urgenta initiat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.De asemenea, noile agentii ar urma sa aiba si angajati mai multi, pentru implementarea programului Startup Nation, prin care statul spune a va oferi ajutoare nerambursabile de ana la 200.000 RON unor firme mici si mijlocii infiintate dupa data de 30 ianuarie 2017."Odata cu infiintarea acestora sunt imperios necesare: cresterea numarului de posturi pana la minimum 26 posturi pentru fiecare Agentie, avand in vedere atributiile noi din domeniile atragerii de investitii si promovarii exportului, precum si transformarea posturilor din personal contractual in functii publice" - spune ministerul in nota de fundamentare.Cele 9 agentii pentru intreprinderi mici si mijlocii, atragere de investitii si promovare a exportului vor fi institutii publice cu personalitate juridica, aflate in subordinea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, astfel:De asemenea, numarul de posturi pentru fiecare agentie va creste de la 9 la 26, pentru a ca volumul de muca sa fie mai mic pentru fiecare angajat."Mentionam ca la acest moment la O.T.I.M.M.C. Ploiesti cu 9 posturi de executie, sunt arondate 8 judete si Municipiul Bucuresti, iar din derularea programelor in anii anteriori, la acest oficiu se regasesc in medie 40% din totalul beneficiarilor, ceea ce inseamna ca in anul 2017, 9 persoane vor trebui sa verifice, contracteze, deconteze si monitorizeze un numar de aproximativ 4500 de beneficiari, ceea ce este practic imposibil. Nerezolvarea celor de mai sus pune in real pericol implementarea Programului Start-up Nation Romania si implicit a Programului de guvernare" - mai spune ministerul.De asemenea, printr-o lege separata aflata in Palament, de modificare a unei ordonante de urgenta, salariile functionarilor care se ocupa de IMM-uri ar urma sa mai creasca cu 20% de la 1 iulie 2017, in speranta ca vor fi evitate grevele."In cadrul celor opt O.T.I.M.M.C. exista un numar total de 89 de posturi de natura contractuala (anexa), din care ocupate efectiv 76, din cauza neatractivitatii nivelului salarial, in medie 1200 lei net lunar, fapt ce a condus in anul 2016, in doua randuri, la blocarea activitatii prin declansarea a doua greve generale. Atributiile personalului din cadrul O.T.I.M.M.C. in implementarea de programe finantate de la bugetul de stat si din fonduri europene pentru sectorul IMM sunt identice cu cele ale personalului care gestioneaza fonduri europene, desi diferentele salariale sunt in raport mediu de 1/6" -arata ministerul in nota de fundamenare pentru acest proiect de ordonanta de urgenta."Fata de cele mentionate se impune implementarea in bune conditii a Programului Start-up Nation Romania (lansat potrivit OUG nr. 10/2017) si de asemenea, suplimentarea personalului din cadrul O.T.I.M.M.C. pentru acoperirea atributiilor ce decurg din derularea procesului de finantare a celor 10.000 de noi beneficiari. In anul 2016, O.T.I.M.M.C. au verificat, contractat, certificat, decontat si monitorizat un numar de 990 de beneficiari, pentru anul 2017 estimandu-se un volum de munca de cel putin 11 ori mai mare" - mai afirma ministerul pentru a convinge Guvernul sa-i aprobe actul normativ.Personalul respectiv are o serie de atributii foarte importante pentru firmele care vor intra in programele de sprijin IMM:

simplificarea sarcinilor administrative si debirocratizarea cu care se confrunta mediul de afaceri,

inglobarea intr-un singur loc a tuturor structurilor de finantare a antreprenoriatului,

identificarea oportunitatilor de investitii la nivel local si regional si realizarea unor proiecte de investitii "la cheie",

informarea eficienta cu privire la facilitatile acordate investitorilor,

stabilirea de parteneriate cu institutii finantatoare de la nivel european si international, camere de comert bilaterale, ambasadele straine din Romania, precum si atragerea de investitii straine cu sprijinul ambasadelor Romaniei din strainatate.

Statul sustine ca prin infiintarea noilor agentii va contribui la o mai buna relatie intre autoritati si investitorii privati din toata tara prin:Prin aceste modificari, statul ar urma sa mai cheltuiasca de la buget un plus de 5,2 milioane de lei in anul 2017 si aproape 10 milioane de lei in anii urmatori, fata de nivelul actual al cheltuielilor.Si alte majorari alariale ar mai urma pentru angajatii de la stat prin Legea unitara de salarizare, insa aplicarea proiectului de act normativ a fost amanat pana anul viitor, de catre alianta aflata la guvernare.