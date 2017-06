Start-up Nation 2017: S-a publicat in Monitorul Oficial schema de ajutor de minimis

Incepand cu data de 15 Iunie 2017, ora 10.00, va deveni activa pe site-ul www.aippimm.ro, aplicatia de inscriere in cadrul schemei de ajutor de minimis Start-up Nation, potrivitunui anunt oficial al ministerului.In vederea inscrierii in cadrul Programului, operatorii economici vor completa si transmite online planul de afaceri incepand cu 15.06.2017 ora 10.00, timp de 30 zile calendaristice de la demararea inscrierii in Program, pana la ora 20.00 a ultimei zile de inscriere, respectiv 14.07.2017, cu posibilitatea de prelungire a termenului pana la epuizarea bugetului.In anul 2017, bugetul total alocat pentru schema de minimis este de 1,7 miliarde de lei, iar in anii urmatori, pna in 2020 inclusiv, statul estimeaza un buget anual alocat de 2 miliarde de lei.Vor putea accesa acest ajutor de minimis firmele mici si mijlocii (IMM) infiintate dupa data de 30 ianuarie 2017, in anumite conditii.