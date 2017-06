Fond de investitii de 60 milioane dolari pentru startup-uri tech din intrega Europa

"Firstminute Capital" este destinat firmelor mici din tehnologie, aflate la inceput de drum cu investitii de tip early stage (primare).Fondul va oferi investitii intre 250.000 de dolari si 750.000, pe runda de finantare.“Suntem convinsi ca startup-urile emergente din tehnologie, de la nivel European, vor continua sa starneasca interes si sa continuea sa ridice aceasta industrie, care a reusit in ultimii zece ani sa produca 47 de unicorini, in Europa”, declara Hoberman.“Speram sa creem urmatoarea generatie de antreprenori, oferindu-le credibilitate si suport. Vom investi nu doar in startup-urile din Marea Britanie cat si din intreaga Europa. Am reusit sa strangem 60 de milioane de euro pentru primul nostru fond”, a mai adaugat fondatorul Lastminute.com.Printre antreprenorii implicati in lansarea acestui nou fond de investitii se mai numara fondatori ai unor companii precum: Skype, Supercell, Betfair, Zoopla, King.com, Skyscanner, BlaBlaCar, Autonomy, Net-a-Porter.