Start-up Nation 2017: Antreprenorii pot testa aplicatia de inscriere, incepand de vineri, pe aippimm.ro

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat ii invita pe viitorii aplicanti sa testeze varianta de proba a modulului electronic de inscriere in Start-up Nation, pe site-ul aippimm.ro "Apreciem feedback-ul dumneavoastră privind testarea aplicaţiei online pentru acest Program. De vineri până duminică veţi putea testa aplicaţia Programului, veţi putea să vă familiarizaţi cu ea, pregătindu-vă, astfel, pentru o accesare mult mai facilă începând din data de 15 iunie 2017, ora 10:00, când Programul devine operaţional. Toate datele folosite în intervalul vineri - duminică vor fi şterse din baza de date în ziua de luni 12.06.2017" - face ministerul apel la aplicanti.Atoritatile asteapta sugestii si opinii despre modulul on-line pe adresa de e-mailSesiunea de inscriere efectiva in program va incepe in 15 Iunie 2017, ora 10.00, cand aplicatia care intra de vineri in teste publice va deveni activa pe site-ul www.aippimm.ro Statul spune ca va pune la bataie un total de 1,7 miliarde de lei pentru microintreprinderi, firme mici si mijlocii (IMM) de pe tot cuprinsul tarii, infiintate dupa data de 30 ianuarie 2017.Acestea vor putea obtine fonduri nerambursabile de pana la 200.000 de lei fiecare, pentru investitii, in anumite conditii.Un total de 10.000 de mici afaceri ar urma sa fie sprijinite in programul Start-up Nation, dupa cum spune Guvernul.