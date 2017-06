AFIR: Fondurile UE pentru investitii de max. 2 milioane euro in ferme vegetale s-au epuizat cu 2 luni inainte de inchiderea sesiunii

Fondurile disponibile prin submasura (sM) 4.1 "Investitii in exploatatii agricole" , din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, pentru sectorul vegetal si pentru zona montana aferenta acestei submasuri, au fost epuizate in primele 5 zile din etapa a doua de depunere a sesiunii anuale 2017, a precizat sura citata.De asemenea, au fost solicitate integral si fondurile alocate sectorului vegetal aferent sM 4.1 pentru solicitantii din arealul ITI - Delta Dunarii.Pentru sM 4.1 - sector vegetal, AFIR a primit on-line in sesiunea din acest an 1.163 de solicitari de finantare in valoare totala nerambursabila de 456,8 milioane de euro.Alocarea financiara, disponibila pentru sesiunea anuala de depunere a cererilor de finantare a investitiilor la nivel national in sectorul vegetal a fost de 79 de milioane de euro.Solicitantii de finantare pentru sectorul vegetal (sM 4.1) din zona ITI - Delta Dunarii au depus pe pagina de internet a AFIR (www.afir.info ) 123 de cereri de finantare in valoare de aproximativ 50 de milioane de euro.Fondurile alocate pentru acest tip de investitii care se adreseaza solicitantiilor de finantari din zona ITI - Delta Dunarii au fost in valoare de 16,5 milioane de euro.La randul lor, solicitantii de fonduri pentru investitii in exploatatii agricole din zona montana au depus on-line 78 de cereri de finantare in valoare totala de 47,5 milioane de euro. Precizam ca pentru zona montana aferenta sM 4.1 au fost alocate 14 milioane de euro.Agentia precizeaza ca depunerea proiectelor in cadrul sesiunii anuale s-a oprit inainte de termenul limita prevazut in anuntul de lansare pentru ca valoarea publica totala a proiectelor depuse cu un punctaj estimat mai mare sau egal cu pragul de calitate a depasit 200% din alocare (excluzand valoarea publica totala a proiectelor retrase).Sesiunea de depunere a proiectelor pentru investitii in exploatatii agricole prin sM 4.1 a fost lansata in data de 3 mai 2017, iar inchiderea era prevazuta pentru 31 iulie, in cazul in care nu se ajungea solicitari de 200% din fondurile disponibile.Mai departe, termenul limita de depunere a cererilor de finantare este de 31 iulie 2017 pentru componentele pentru care nu au fost solicitate intergral fondurile disponibile, respectiv sectorul ferme de familie si sectorul zootehnic.(Foto: nebraskacorn.org