VIDEO Banca Transilvania: Ce pasi trebuie sa urmeze antreprenorul care vrea un imprumut bancar pentru programul Start-up Nation

La momentul la care se semneaza un contract de finantare pentru sumele nerambursabile exista acel plan de afaceri in care exista si un deviz de lucrari sau ce anume se achizitioneaza in cadrul proiectului.

Lista de proiecte sau de bunuri care se achizitioneaza trebuie sa fie in baza unei selectii. Se aduce factura, se pun banii la dispozitia clientului, se face plata, apoi urmeaza cererea de rambursare pe care antreprenorul o face in cadrul proiectului, afirma reprezentantul bancii.

Astepam sa avem toate informatiile, sa vedem cine este furnizorul, care sunt termenii de livrarea ale bunurilor pe care urmeaza ca antreprenorul sa le achizitioneze si sa avem doar factura pe care banca urmeaza sa o finanteze si sa fie totul conform planuui de afacere si a proiectului depus.

In momentul in care exista un contract de finantare semnat cu Ministerul Antreprenoriatului pentru acest program, Start-up Nation noua ne este de ajuns sa avem certitudinea acelui contract semnat si sa dam drumul la o finantare sub forma de credit punte, astfel incat sa poata realiza achiziile de echipamente.

Stiu ca au fost discutii la nivel de minister si cheltuielile puteau deveni eligibile abia dupa ce aveau OK-ul de la rectificarea de buget. Dar, noi odata ce avem contractul semnat si este prins in cadrul programului Start-up Nation, in momentul acela noi putem sa finantam sub forma de credit punte valoarea achizitiei echipamentelor. Putem finanta inclusiv cheltuielile curente de salarii si de orice alte cheltuieli prinse in proiect, astfel incant la prima cerere de rambursare sa se poata lua banii si sa se ramburseze creditul.

Exista doar impedimentul sustinerii cheltuielilor aferente creditului pe perioada creditarii.

Discutia s-a purtat in contextul in care secretarul de stat in Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer a anuntat ca in perioada urmatoare va fi lansata o procedura de selectie pentru a gasi bancile partenere in implementarea programului Start-up Nation.Dragos Ungureanu, reprezentantul Bancii Transilvania a explicat cum au decurs pana acum parteneriatele pe care le-a avut banca pe programe similare celui mentionat de ministru.Una dintre primele intrebari ale antreprenorilor a fost legata de dobanda cu care a lucrat pana acum banca, la astfel de proiecte, pentru creditele punte, in functie de programele anterioare?Creditele punte pe care noi le-am acordat, plecand de la faptul ca finanteaza pana la 100% din valoarea proiectului, in medie, diferse prgrame pe care le-am finantat au mers undeva la 90%, dobanzile au fost negociate tot asa cu institutiile care au fost autoritati de management in programele respective. Pot sa va spun ca am avut si cu marja de 2,5 si pana la 5% peste ROBOR 6N, dar, iarasi, au fost in functie de valoare, in functie de numar. Aici avem si valoare avem si numar, a explicat Dragos Ungureanu.Noi ca banca am dezvoltat inca de acu patru ani acest credit punte. Avem un departament care se ocupa de credite europene si care de la momentul la care noi am lansat aceste credite punte le-a tot perfectionat. Am ajuns acum sa le avem pe doua categorii, in functie de programele prin care sunt accesate si in baza carora oferim aceste credite punte.Asa cum spuneam si mai devreme, finantam pana la 100% din valoarea proiectului, dar discutam de proiecte la care noi finantam fara niciun fel de garantie doar contractul de finantare cu autoritatea de management pana la 1 milion de lei. Daca discutam acum despre Startup Nation, pana la 200.000 de leiam avea toate sansele sa finantam acel 100% inclusiv TVA aferenta unor astfel de proiecte.Inclusiv aceasta TVA o vom lua ca o cheltuiala deductibila in cadrul proiectului – in cadrul proiectului din punctul nostru de vedere, pentru ca pentru TVA respectiva se poate face cerere de rambursare, banii vin inapoi, se poate rambursa din credit cu TVA pe care o primesti in urmatoarele 3 luni.Dar, pentru TVA, in mod normal, daca noi includem in acest credit punte vom da un credit separat pentru TVA, la care, de obicei am mers cu Fondul de Garantare sau cu o garantie din partea clientului. Garantie care poate consta chiar in echipamentele pe care le achizitionati in cadrul proiectului.Asa am functionat pana acum pe cele doua programe pe care suntem pe cale sa le inchidem, la Start-up si la SRL-D, care au fost incepute anul trecut, a mai adaugat Dragos Ungureanu.La cel de Start-up Nation am adus imbunatatiri si colegii mei din toata reteaua bancii au fost cei care au mes si au discutat pana acum cu beneficiarii programelor Start-up si SRL-D. Acum, nu pot sa va spun exact cum se vor desfasura lucrurile, dar, in principiu discutiile in aceasta directie au mers, de a discuta cu beneficiarii acestui program. Dar, tinand cont de numarul mic de angajati in oficiile teritoriale ale Ministerului nu cred ca vor putea face fata, atunci este clar ca “o agentie de implementare-banca” ar trebui sa foloseasca reteaua de oameni din tara si sa faca toate aceste lucruri.Din experienta programelor anterioare, pe care le-am derulat ca banca, ajutorul de minimis nu poate fi dat pentru plata unor cheltuieli bancare aferente unor credite.Antreprenorii vor trebui sa includa aceste cheltuieli in planul de afaceri pentru ca ele sa devina cheltuieli eligibile. Si atunci ar fi bine sa avem si niste modele de calcul.Ce cred ca ar fi relevant intr-o astfel de discutie, din experienta celorlalte programe, ar fi vorba doar de un comision, avem un comision de acordare si o dobanda aferenta creditului. Acese lucruri nici noi nu le putem da clar pentru ca nu stim exact perioada de utilizare a banilor ca sa putem sa spunem cat va fi dobanda. Dar daca este o dobanda de 10% pe an, sa dam un exemplu, si discutam despre 100.000 de lei, este destul de simplu sa calculezi cat inseamna aceasta cheltuiala. Stiu ca este important pentru antreprenor acest lucru pentru asezarea cash flow-ului, iar din punctul meu de vedere cel mai bine este sa ia in calcul varianta cea mai pesimista, ca sa nu fiu in acea zona de optimism si sa ma apuce durerea de cap cand lucrurile nu-mi ies tocmai cum ar trebui.Pana acum, dobanda si comisionul de acordare erau aferente cheltuielilor unui astfel de credit, n-au existat alte comisioane. Dar, acum trebuie sa subliniez ca lucrurile vor depinde si de negocierea pe care o vom avea cu initiatorul programului.Creditul punte se da pe baza unui contract semnat cu Ministerul, nu avem nevoie de evaluari si alte criterii, nu vorbim de garantii sau de alte cheltuieli suplimentare.Urmeaza sa se faca o selectie a ofertelor bancilor pentru programul Start-up Nation, dar, in acest moment, din ce stiu, in ceea ce priveste comisioanele pe care Fondul de Garantare le practica acestea sunt undeva pe la 3,8, la maxim 80% din valoarea de garantie pe care o ofera Fondul de Garantare pentru Start-up. Altfel este undeva la 2,45 – cel cu care in mod normal lucram pentru clientii care acceseaza Fondul de Garantare. Dar iarasi, si aici, Fondul de Garantare, la fel ca noi ne dorim sa participam si pentru fiecare participare de acest gen exista o oferta costomizata pe proiect.In momentul in care antreprenorul ia echipamentele, banca face plata si apoi beneficiarul merge la minister sa faca cererea de rambursare si are dovada ca a facut plata, iar apoi trebuie sa astepte o perioada pana in momentul in care statul (Ministerul) sa vireze banii in contul antreprenorului astfel incat sa se faca rambursarea direct pe credit.Din experienta celorlalte doua programe, de obicei durata de la achizitie echipamentelor si depunerea cererii de rambursare si pana cand statul vireaza banii dureaza aproximativ 15 zile, pentru ca toate sumele aferente programului erau derulate prin noi, prin Banca Transilvania, de unde se trageau banii si se virau in contul clientului, adica de la BT la BT, astfel la noi procedura dura maximum 2 zile, trebuia doar sa primim OK-ul din partea Ministerului astfel incat se faceau verificari pe documentatia depusa, deci mai mult de doua saptamani nu dura.Daca ar fi sa luam in calcul faptul ca se vor face rectificarile bugetare in luna octombrie si vor exista banii necesari la buget sa se poata face rambursarile teoretic toate solicitarile de credit ar putea fi inchise la sfarsitul anului, cel mai tarziu.Dobanda se calculeaza momentul in care se utilizeaza primul leu din credit, exact la suma cheltuita. Chiar daca creidul este de 100.000 lei si antreprenorul a cheltuit 1 leu, doar la acel leu se calculeaza dobanda, da numarul de zile utilizat.Comisionul de acrodare este un procent din valoarea cordata, este practica noastra. Mai exista banci care percep comisoane-sume fixe.