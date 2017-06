VIDEO Ilan Laufer: Vom negocia cu bancile o dobanda cat mai avantajoasa pentru beneficiarii programului Start-up Nation

"Din punct de vedere al dobanzii ceea ce pot sa va spun este ca noi incercam sa negociem in acest moment si cei care vor prezenta conditiile cele mai avantajoase pentru voi cu aceia vom lucra. Din punctul meu de vedere ceea ce conteaza este: in cat timp primeste creditul cel care urmeaza sa vina cu contractul de finantare, cat de repede se pot misca, care sunt conditiile si care este dobanda pe care o cer.Dobanda banci nu este o cheltuiala eligibila ci va trebui platita de catre beneficiar. In ceea ce priveste comisionul pentru fondul de garantare, acesta este eligibil si o sa-l facem public foarte rapid", a explicat Laufer.Secretarul de stat a explicat ca necesitatea unor parteneriate cu bancile se impune pentru ca implementarea programului sa decurga cat mai usor pentru creditul punte si pentru certificarea la fata locului."Bancile mari din Romania au peste 500-600 de agentii in tara asta inseamna ca ele acopera 95% din populatia Romaniei. Ganditi-va ca la 500 de agentii s-ar face in medie 20 de certificari. Procedura este foarte simpla: ajunge la dvs o persoana care stie sa certifice si are dreptul sa faca acest lucru printr-o asociere cu ministerul, verifica pe un formular standard seria din factura, daca este functional echipamentul,face un proces verbal care ajunge la banca, ea incarca documentul intr-o baza de date la care avem si noi acces si noi verificam si dam oke-ul de plata", a explicat oficialul.StartupCafe.ro a organizat un eveniment pentru antreprenorii care vor sa afle ultimele noutati despre Start-up Nation Romania in cadrul caruia ministerul pentru Mediul de Afaceri a anuntat oficial perioada de inscriere in programul de finantare pentru IMM-uri.Antreprenorii au aflat in direct de la oficialul guvernamental ultimele noutati legate de Start-up Nation Romania, program a carui deschidere pentru depunerea aplicatiilor este anuntata in 15 iunie 2017.