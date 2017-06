VIDEO LIVE: Ultimele informatii despre Start-up Nation Romania. Oficial: S-a anuntat perioada de inscriere in program

StartupCafe.ro transmite in direct

pentru antreprenorii care vor sa afle ultimele noutati despre Start-up Nation Romania, inaintea deschiderii oficiale a perioadei de aplicatii pentru program. Ministerul pentru Mediul de Afaceri a anuntat oficial perioada de inscriere in programul de finantare pentru IMM-uri.

Antreprenorii pot afla direct de la oficialul guvernamental ultimele noutati legate de

, program a carui deschidere pentru depunerea aplicatiilor este anuntata in 15 iunie 2017.

Oportunitati de finantare a afacerilor mici si mijlocii prin programul Startup Nation Romania – Cele mai noi informatii.

Co-finantarea programelor de stimulare a afacerilor mici si mijlocii prin instrumente bancare

Sesiune de intrebari si raspunsuri. Discutii

Ilan Laufer, secretar de stat, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat

Ovidiu D. Popica, Project Manager StartupCafe.ro

Lucram la un pachet care sa-i includa pe toti cei care vor face parte din program.



Ne dorim ca in Romania sa creeam un ecosisitem cum este si in celalate tari. Un ecosistem este de fapt o comunicare lanivel social intr-un anumit fel. Trebuie sa intelegi daca ai sau nu curaj sa te apropii de zona de business, de antreprenoriat si sa incerci, chiar daca nu reusesti poti sa ma incerci o data. Trebuie sa incurajam sa avem un cadru si sa atragem tineri, a mai declarat Ilan Laufer, in cadrul evenimentului Start

upCafe.

Daca vrei sa reusesti cu un startup ....eu am avut mai multe business-uri si acolo unde m-am focusat si concentrat 100% am reusit ...acolo unde am zis mai fac si eu ceva ca sa fie bine - cu alea de obicei mai mult pierzi decat castigi.



Cei care vor sa aplice pe mai multe proiecte la Start-up Nation cred ca se poate la aplica la un business conex de productie- unul produce ceva si altul vinde, dar in rest nu cred ca este bine sa faceti un coafor si un uber este cel mai probabilca n-o sa-ti iasa vreuna bine.



Stimularea infiintarii de noi societati comerciale in Romania. O necesitatea in conditiile in care in ultimii ani s-au desfiintat mai multe companii fata de numarul celor infiintate.

Romania este pe ultimul loc in UE in materie de implilcare a tinerilor in antreprenoriat. Asa ca vrem sa incurajam tinerii sa intre in afaceri. Punctam tinerii absolventi, am incercat sa adaptam acest program necesitatilor noastre. Absolventii au o sansa in plus pentru ca si tinerii stundenti pot aplica in acest program, ei sunt absolventi de liceu.

Vrem si o colaborare intre institutiile de invatamant. Daca ne uitam la alte state exista o colaborare intre aceste institutii si Guverne, oameni de afaceri si alte institutii.

Am lansat si aplicatia, ea este gata si functioneaza sunt curios sa primesc un feedback daca li se pare ceva

Atunci cand cineva doreste sa ia un credit de la banca trebuie sa-ti pregatesti planul de afaceri si sa covingi ca esti in stare sa duci la bun sfasrist si trebuie sa duci garanti, trebuie sa pregatesti toti ce iti cer ei.

Cei care vor sa aplice pot sa o faca si nu nu au nevoie de un consultant . Nu ai nevoie de un consultant ci de un contabil sa faci lucrul asta



Intrebare : ati vorbit de fond de garantare banca si dobadnda, vrem sa ne indicati in mare o marja de procente.

Ilan Laufer: Am sa fac un post si am sa va raspund La fondul de garantare il am la birou si va raspunt iar la partea de Banca, noi vom lansa o procedura de selectie a partenerului nostru







"Începând cu data de 15 Iunie 2017, ora 10.00, va deveni activă pe site-ul



Ministerul pentru Mediul de Afaceri a facut anuntul oficial pentru deschidera sesiunii de inscriere in programul Stat-up Nation, prin care statul va oferi ajutoare nerambursabile de pana la 200.000 de lei (circa 44.000 de euro) pentru deschiderea unei afaceri in Romania:"Începând cu data de 15 Iunie 2017, ora 10.00, va deveni activă pe site-ul www.aippimm.ro , aplicația de înscriere în cadrul schemei de ajutor de minimis Start-up Nation! În vederea înscrierii în cadrul Programului, operatorii economici vor completa şi transmite on-line planul de afaceri începând cu 15.06.2017 ora 10.00, timp de 30 zile calendaristice de la demararea înscrierii în Program, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, respectiv 14.07.2017, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului".

- In prioada urmatooare vom lansa o procedura de selectie a partenerului nostru (o banca pentru a acorda credite punte in program - n.r.). Orice partener de impelemntare cred ca ar putea sa beneficieze de o imagine a programului Start-up nation.



Noi incercam sa negociem in acest moment:





In cat timp primeste creditul cel care vine cu contractul de finantare

conditiile

dobanda ceruta



Si de aici o sa inceapa o negociere si cine o sa vrea proiectul o sa vina cu cea mai buna dobanda in special.

Dobanda la banca nu este eligibila, trebuie platita de catre antreprenor, dar comisionul la Fondul de garantare va fi cheltuiala eligibila in program.

- Daca afacerea va da faliment, se intra cel mai probabil intr-o procedura de insolventa, se face o masa credala si se inchide insolventa. Nu se intampla altceva intr-un SRL, daca nu ai faptuit ceva nasol. Statul incearca sa recuperee ce mai poate de acolo.





- Pe langa mecanismul cererii de plata si cel al rambursarii, imi doresc sa poata toata lumea sa benefizieze de creditul-punte, rata de succes va creste.



Din punct de vedere al dobanzii noi incercam sa negociem cu bancile si vom fi 100% transparenti si cei care vor prezenta conditiile cele mai avantajoase pentru voi cu aceia vom lucra.Din pucntul meu de vedere ceea ce conteaza cel mai mult este: in cat timp primeste creditul cel care urmeaza sa vina cu contractul de finantare, cat de repede se pot misca; care este dobanda pe care o cer si o sa inceapa negocierea cei care vor sa obtina proiectul vor oferii cea mai buna dobanda. Ce pot sa va spun eu ca dobanda bancii nu este o cheltuiala eligibila trebuie sa o platiti iar comisionul pentru fondul de garantare este eligibil si o sa-l facem publica mai adaugat coordonatorul proiectului.