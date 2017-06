​Registrul Comertului elibereaza certificatele constatatoare pentru programul Start-up Nation

Cererea privind eliberarea actelor (formular-tip) poate fi obtinuta direct de la sediile oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale sau accesand pagina de internet a Oficiului National al Registrului Comertului, sectiunea Informatii, Certificate constatatoare."Tariful pentru eliberarea de catre oficiile registrului comertului de pe langa tribunale de certificate constatatoare este in cuantum de 45 lei si este reglementat in cuprinsul anexei din Hotararea Guvernului nr. 902/2012 privind aprobarea taxei si tarifului pentru operatiunile efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, cu modificarile ulterioare", potrivit comunicatului de presa transmis de ONRC.Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat au anuntat data de 15 iunie ca data oficiala pentru deschiderea modulului on-line pentru inscrierea planurilor de afaceri in competitie. Guvernul va oferi ajutoare nerambursabile de pana la 200.000 de lei intreprinderilor mici si mijlocii infiintate dupa data de 30 ianuarie 2017, pentru investitii, in anumite conditii.