Fonduri europene 2017: 40.000 Euro pentru romanii care vor sa-si deschida o mica afacere - intarzieri in programele Romania Start-up Plus si Diaspora Start-up

POCU/82/3/7/Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana- Romania Start Up Plus. Anul trecut, o serie de organizatii si institutii au depus 347 de proiecte, care ar urma sa fie evaluate pana la data de 15 iulie 2017. In februarie, ministerul preciza pentru StartupCafe.ro ca urma sa termine evaluarea in luna aprilie 2017. Asadar, intarziere de doua luni si jumatate.



POCU/89/3/7/Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana- Diaspora Start Up. Anul trecut, organizatii si institutii publice au depus 59 de proiecte, din care au ramas in cursa 35, dupa prima etapa de evaluare. Evaluarea urmeaza sa fie finalizata pana pe 30 iunie 2017, conform noului calendar. In februarie si pentru aceasta linie de finantare, ministerul sustinea ca avea sa termine evaluarea in aprilie 2017. Asadar, intarziere de doua luni.

POCU/75/4/16/Consolidarea capacitatii intreprinderilor de economie sociala de a functiona intr-o maniera auto-sustenabila- SOLIDAR Sprijin pentru consolidarea economiei sociale. In aceasta schema de finantare, anul trecut, asociatii, firme sociale si alte astfel de categorii de beneficiari au depus 57 de proiecte care ar urma sa fie evaluate pana pe 23 iunie 2017. Peste 200 de intreprinderi de economie sociala vor obtine fonduri europene cu o valoare cuprinsa intre 40.000 si 100.000 de euro, sub forma de ajutor de minimis, in cadrul acestei linii de bani europeni. Bugetul total al schemei de finantare este de 20 milioane euro. (Citeste AICI mai multe despre Solidar)

Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene a publicat calendarul estimativ al evaluarii proiectelor depuse in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020.Prin aceste proiecte, salariatii, somerii si alte categorii de populatie vor putea fi inclusi in programe de educatie si training antreprenoriale, la finalul carora vor putea primi granturi europene de pana la 40.000 de euro pentru deschiderea unei mici afaceri in mediul urban, cu exceptia regiunii Bucuresti-Ilfov. Bugetul total al acestei scheme de finantare este de 105 milioane euro.Romania Start-up Plus NU trebuie confundata cu Start-up Nation Romania , un program cu finantare duala - europeana si nationala - prin care se ofera pana la 200.000 de lei (44.000 euro) unor firme nou-infiintate. Daca la Romania Start-up Plus (RSUP) beneficiarii finali (grupurile tinta) sunt persoane fizice, la Start-up Nation, beneficiarii sunt persoane juridice (societati comerciale) care aplica direct in program.Prin aceste proiecte, romanii care s-au intors din strainantate vor putea fi inclusi in programe de educatie si training antreprenoriale, la finalul carora vor putea primi granturi europene de pana la 40.000 de euro pentru deschiderea unei mici afaceri in mediul urban, cu exceptia regiunii Bucuresti-Ilfov. Bugetul total al schemei este de 30 milioane euro.In cadrul Romania Start-up Plus si Diaspora Start-up, dupa finalizarea proiectelor, depuerea si analizarea contestatiilor, organizatiile si institutiile ale caroro proiecte vor fi fost selectate vor semna contractele de finantare cu Autoritatea de management a POCU (AMPOCU).Abia apoi romanii care vor sa faca afaceri vor putea fi inclusi in aceste proiecte, introdusi in programe de pregatire antreprenoriala, indrumati in realizarea planurilor de afaceri, penru ca in final doar o parte dintre ei sa ajunga sa primeasca granturi de maximum 40.000 de euro pentru deschiderea unei mici afaceri.

