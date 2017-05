VIDEO Start-up Nation Romania 2017: Intrebari frecvente si raspunsurile despre cei 200.000 RON de la stat pentru mici afaceri

StartupCafe.ro organizeaza pe 7 iunie 2017, de la 9.30, un eveniment cu participare gratuita, pentru

, inaintea deschiderii oficiale a perioadei de aplicatii pentru program.



Intrebari frecvente - Start-up Nation:





Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a publicat un clip cu intrebarile frecvete adresate de potentiali solicianti si raspunsurile, in cadrul schemei de minimis Start-up Nation Romania.Reamintim ca oficialii ministerului au dat data de 15 iunie ca data oficiala pentru deschiderea modulului on-line pentru inscrierea planurilor de afaceri in competitie.Statul spune ca va oferi ajutoare nerambursabile de pana la 200.000 de lei intreprinderilor mici si mijlocii infiintate dupa data de 30 ianuarie 2017, pentru investitii, in anumite conditii.