Oficial, in 15 zile: Start-up Nation Romania se deschide pe 15 iunie 2017

StartupCafe.ro organizeaza pe 7 iunie 2017, de la 9.30, un eveniment cu participare gratuita, pentru

, inaintea deschiderii oficiale a perioadei de aplicatii pentru program.

Start-up Nation este, de fapt, denumirea generica pentru o schema de ajutor de minimis valabilă până la 31 decembrie 2020. Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2017, aprobat prin Legea nr. 6/2017 a Bugetului de Stat pe anul 2017 este de 1.713.798.000 lei.Finanțarea Start-up Nation se face din fonduri de la bugetul de stat și fonduri europene. Prin program statul va finanta implementarea planurilor de Afaceri care se califica pe baza unei grile de punctaj, in ordinea descrescatoare a punctelor obţinute.Dupa inchiderea perioadei de depunere, dosarele vor fi evaluate de angajati din 8 Oficii Teritoriale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie (OTIMMC), corespunzatoare celor 8 regiuni de dezvoltare ale Romaniei. Evaluatorii vor fi desemnati in comisii de evaluare, prin decizii administrative, de catre sefii Oficiilor Teritoriale.Antreprenorii vor putea obtine maximum 200.000 lei/beneficiar, suma care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplatitoare) aferente proiectului. In anul 2017, statul estimează ca ar putea acordarda acest ajutor de minimis pentru maxim 10.000 de beneficiari.