Fonduri europene 2017: Pana la 1,5 milioane euro pentru fermierii care isi fac instalatii de irigatii. Descarca Ghidul oficial

Organizatii/ federatii ale utilizatorilor de apa, constituite din proprietari

utilizatori de terenuri agricole in conformitate cu legislatia in vigoare

Potrivit Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), solicitantii eligibili in cadrul submasurii 4.3 Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice, componenta pentru infrastructura de irigatii, suntSprijinul public pentru investitiile finantate prin aceasta submasura este 100% nerambursabil si nu va depasi 1.000.000 euro/ proiect pentru sistemele de irigatii aferente statiilor de punere sub presiune (SPP) sau 1.500.000 euro/ proiect pentru amenajarea sistemelor de irigatii aferente statiilor de pompare si repompare (SPA ¬ Statii de pompare a apei, SRP ¬ Statii de repompare).In acest an, schema de finantare are un buget de 150 milioane euro pe aceasta componenta de irigatii. Banii sunt disponiili pe tot teritoriul tarii, a precizat AFIR.De la momentul publicarii versiunii finale a Ghidului solicitantului, respectiv 29 mai 2017 si pana la deschiderea sesiunii de primire a proiectelor este prevazut un interval de minimum 7 zile, conform prevederilor Regulamentului de organizare si functionare al procesului de selectie si al procesului de verificare a contestatiilor pentru proiectele aferente masurilor din Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 ¬ 2020.Pentru intocmirea documentatiei necesare obtinerii finantarii pentru infrastructura de irigatii, solicitantii au la dispozitie versiunea finala a Ghidului solicitantului si anexele aferente acestuia, care pot fi consultate gratuit pe site-ul Agentiei la sectiunea Investitii PNDR, in pagina dedicata sM 4.3 ¬ Irigatii si in pagina dedicata sM 4.3 Irigatii ¬ zona ITI.Se aplica on-line, pe site-ul www.afir.info .