Eveniment StartupCafe.ro,  7 iunie 2017: Ultimele informatii despre Start-up Nation Romania

Ilan Laufer, secretar de stat, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat

StartupCafe.ro organizeaza pe, un eveniment cu, pentru antreprenorii care vor sa afle ultimele noutati despre Startup Nation Romania, inaintea deschiderii oficiale a perioadei de aplicatii pentru program.Evenimentul va avea loc la, in Bucuresti, cu, de la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.Antreprenorii vor putea afla direct de la oficialul guvernamental ultimele noutati legate de, program a carui deschidere pentru depunerea aplicatiilor este asteptata in luna iunie 2017.La eveniment va fi, de asemenea, prezent un reprezentat al Bancii Transilvania cu care antreprenorii vor putea discuta despre oportunitati de finantare si co-finantare a programelor pentru firme mici si mijlocii.Inregistrarea participantilorOportunitati de finantare a afacerilor mici si mijlocii prin programul Startup Nation Romania – Cele mai noi informatii.Co-finantarea programelor de stimulare a afacerilor mici si mijlocii prin instrumente bancareSesiune de intrebari si raspunsuri. DiscutiiOvidiu D. Popica, Project Manager StartupCafe.roEvenimentul este sustinut de:Antreprenorii interesati sa participe la “Startup Nation Romania - Fonduri nerambursabile pentru firme nou infiintate”Acesta este un eveniment cu locuri LIMITATE, la care inscrierea se face GRATUIT, in ordinea inscrierilor, pana la ocuparea locurilor disponibile.In caz ca te-ai inscris, dar nu vei putea participa, te rugam sa ne anunti cu minim 24h inainte de 7 iunie 2017, pe adresaca sa putem aloca locul unui alt antreprenor.