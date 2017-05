Startup-ul romanesc Fishpointer se lupta la Budapesta pentru 150 000 de euro

CareToPets un startup care ofera ingrijire pentru animalele de companie in timpul calatoriei,



Chempass se bazeaza pe inteligenta artificiala si creste productivitatea chimiei organice si medicinale,

Collactorismul este cel mai mare club de colectionari online din lume

Fishpointer este un motor de cautare sociala pentru locatiile legate de pescuit,

Kontra Chess ofera multa experienta dinamica pentru sah,

PlayerHunter isi propune sa creeze oportunitati egale pentru talentele sportive din intreaga lume, Skazka Girl este un dulap online care ofera haine pentru fiecare ocazie,

Smartill este un sistem digital care integreaza plati prin carduri si alte metode de plata,

vHeart este o platforma inteligenta de telemedicina

Xeropan sprijina predarea in limba engleza interactiva.

Printre activitatiile startup-urilor intrate in competitie se numara si o tehnologia bazata pe inteligenta artificiala, o retea de conectare a profesionistilor din domeniul sportului si o platforma care usureaza viata persoanelor care sufera de boli cardiovasculare. Competitia se desfasoara la Brain Bar Budapest.Din cei 35 de candidati care au intrat in prima runda, zece vor intra in finala. Acestia sunt:Cele mai bune startup-uri vor avea sansa de a-si prezenta proiectele in trei minute si pentru prima data in acest an primesc un training de prezentare profesionala de la Impact Works inainte de a avea loc ultima provocare.Castigatorul Blastoff primeste 150.000 de euro de la Power Angels si participa la un program de accelerator de sase luni furnizat de laboratoarele OXO.In plus, concurentii pot primi premii speciale cum ar fi un serviciu integrat de comunicatii de sase luni de la ENGINE, suport pentru coaching de comunicare de la Impact Works, credite Microsoft Azure timp de un an si participare la un program Launchpad de o saptamana.Membrii juriului sunt, printre altele, Andras Batiz, proprietar si CEO al Impact Works, Jozef Vodicka, Director Regional de Relatii cu Dezvoltatorii Google, South CEE, precum si membrii Power Angels si reprezentantii OXO Ventures.Festivalul Brain Bar Budapest aduce pe scena start-upuri din Europa Centrala si de Est care sa faca legatura intre tehnologie si umanitate. Competitia Blastoff, care are loc in cadrul Brain Bar Budapest, a ajuns la a treia editie, in anii precedenti derulandu-se sub denumirea CEE Lift Off.