Startup-urile care isi testeaza ideea prin crowdfunding isi pot dubla banii stransi

Platforma Startarium introduce mecanismul de dublare a fondurilor stranse prin crowdfunding, pentru a incuraja antreprenorii sa isi testeze si valideze ideea de business. Cele mai performante campanii care sunt finantate cu succes de sustinatori vor primi o suma suplimentara, egala cu obiectivul fixat pentru campanie, in limita a 4.000 de euro fiecare.In perioada 22 mai -15 septembrie, orice campanie de crowdfunding incheiata cu succes pe Startarium intra automat intr-o competitie, la finalul careia vor fi recompensate cele mai indraznete si convingatoare 6 proiecte, astfel:Dublarea finantarii va fi acordata doar pentru campanii cu target de minim 1.000 de euro, respectiv minim 20 de sustinatori.Comisionul pe care il percepe operatorul de plati, mobilPay, este de 2%. In afara de acesta, Startarium nu percepe niciun comision de intermediere, toti banii stransi ajung la initiator in 10 zile dupa finalizarea campaniei.Suma maxima care s-a solicitat pana acum in campania de crowdfunding pe platforma Startarium este de 15 000 de euro. De precizat este ca perioada de colectare este intre 30 de zile si 45 de zile. Pana in prezent, sase campanii s-au finantat cu aproape 15.000 de euro.In Romania mai exista, in prezent, inca sase platforme de crowdfunding: Crestemidei.ro, Multifinantare.ro, Wearehere.ro, Bursabinelui.ro, Sprijina.ro si o plaforma de finantare lansata de Universitatea Babes-Bolyai din Cluj (crowdfunding.alumni.ubbcluj.ro).