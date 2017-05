Director din Banca Transilvania: Cel mai mare mit este ca Romania nu foloseste banii europeni. Ce finantari vor fi pentru antreprenorii din Bucuresti-Ilfov

credite pentru cofinantare,

pentru prefinantare,

credite-punte care sustin cheltuielile beneficiarului pana la momentul decontarii acestuia de la minister", a spus Cornoiu.

"Cel mai mare mit este ca banii europeni nu se folosesc, cel putin nu in masura in care noi contribuim la bugetul Uniunii Europene, sau ca banii europeni se duc pe apa Sambetei. Al doilea mit este ca bancile nu finanteaza proiectele si in ultimul timp a mai aparut un mit, el se numeste exitul - Brexit, Frexit, Grexit - unii incearca exercitii de imaginatie cum ar suma un exit si la noi. Dar eu zic sa-i lasam sa faca aceste exercitii de imaginatie" a spus Leonard Cornoiu, director al Directiei Programe Europene a Bancii Transilvania.El a participat marti la o conferinta despre accesarea de fonduri europene in Bucuresti si judetul Ilfov, organizata de Reprezenanta Comisiei Europene in Romania."Strategia Bancii Transilvania este de a oferi servicii specializate catre clienti , iar specializarea pe acest sector a venit in anul 2010, cand am infiintat aceasta platforma de solutii pentru beneficiarii europenei, o platforma ce contine mai multe componente, una dintre ele este cea de credite specializate:Pana acum, spune Cornoiu, Banca Transilvania a finantat peste 3.000 de proiecte eurpene aprobate, care aveau o valoare totala de circa 2 miliarde de euro. Principalele domenii in care BT a oferit creditare la accesarea de fonduri europene au fost agribusiness (o treime) si productie si industrie (circa 30% impreuna)."A, a adaugat reprezentantul Bancii Transilvania.In perioada urmatoare, firmele mici si mijlocii din regiunea Bucuresti-Ilfov vor putea obtine credite de la Banca Transilvania in valoare de 40 de milioane de euro in total, in cadrul Initiativei europene pentru IMM, in care Fondul European de Investitii garanteaza imprumuturile in proportie de 60%."Sunt programe de finantare deja in derulare la Banca Transilvania: programul cu Banca Europeana de Investitii, unde avem sume acordate de 140 milioane euro si peste 2.670 de proiecte, un program Energy Efficiency Fund, derulat prin Deutsche Bank, unde Banca Transilvania este singura banca din Romania care deruleaza acest program si unde beneficiare sunt institutiile publice, si", a mai spus directorul din BT.La randul sau,Aceasta Initiativa pentru IMM-uri arputea sa constituie in cadrul financiar 2014-2020 al Uniunii Europene o alternativa pentru firmele mici si mijlocii din regiunea Bucuresti-Ilfov, care mai sunt eligibile pentru fonduri nerambursabile in noul Program Operational Regional (POR), a subliniat Loredana Rautu, directoarea departamentului programe de finantare al BCR."N" - a mai spus oicialul BCR, in cadrul conferintei organizate de Reprezentanta CE in Romania.Aceste facilitati se vor acorda sub forma de credite de investitii, credite de capital, pentru a acoperi toate domeniile de activitate, cu exceptia agriculturii primare si a celorlalte domenii excluse la finantarea clasica, respectiv tutun, alcool, armament si altele.