Presedintele a promulgat programul Stat-up Nation. Cand se fac inscrieri

Administratia prezidentiala a anuntat vineri ca presedintele a semnat decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii.De acum inainte, programul depinde de Guvern, secretarul de stat din Miniterul pentru Mediul de Afaceri Ilan Laufer, avanand un termen de doua-trei sapatmani pana a deschiderea aplicatiei electronice de inscriere a firmelor in Start-up Nation."Ce mai avem de facut pana la inscriere: in primul rand, legea este la presedintele Iohannis si trebuie sa o promulge, sa ne dea baza legala. In cazul in care nu o trimite la reexaminare, vom mai avea nevoie de o saptamana, sa mai luam un aviz si sa introducem un memorandum in guvern si din acel punct vom putea sa dam drumul perioadei de inscriere.(pana la deschiderea aplicatiei electronice - n.r.)", a spus Laufer, intr-un interviu acordat vineri StartupCafe.ro , inainte de anuntul presedintelui.Prin acest program, microintreprinderile si firmele mici si mijlocii (IMM) din Romania, infiintate dupa data de 30 ianuarie 2017, vor putea primi finantari nerambursabile de la stat de pana la 200.000 de lei, pentru investitii.