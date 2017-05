​VIDEO Start-up Nation 2017: Cele mai noi informatii de la coordonatorul Ilan Laufer - decontarea salariilor, asigurarea echipamentelor, vanzarea firmelor, lista de furnizori

/

Sa simplificam cat se poate de mult planul de afaceri , sa avem informartii concrete si coerente asupra afacerii pe care vor sa o dezvolte cei care vor aplica in cadrul programului Start-up Nation.

Vreau sa fie o informatie cat se poate de clara, fara foarte multe detalii si chestii precum un studiu de piata complicat. Adica pleci la drum cu un startup, ideile pe care le ai trebuie sa le asterni pe hartie, care este zona ta de activitate si ce doresti sa faci si in ce piata vrei sa activezi - mi se pare absolut normal sa ai o minima informare in acest sens.

Dupa care se bifeaza acolo criteriile din grila: care este codul CAEN, date generale ale firmei, in functie de numarul de locuri de munca create, daca se creeaza doua locuri de munca in loc de unu, care este conditie de eligibilitate in program, se primesc suplimentar 20 de puncte. Se bifeaza destul de simplu.

Dupa aceea avem partea de investitii in echipamente si ce fel de angajari faci. Acolo sunt puncte in plus pe care le poti lua.

a) sunt înregistraţi conform Legii nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în baza Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei sau în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanti în afaceri, cu modificările şi completările ulterioare;

b) sunt IMM, conform prevederilor art. 2 şi ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (au până la 249 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei).

c) este considerată întreprindere autonomă, legată, parteneră sau întreprindere unică;

d) au capital social integral privat;

e) asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate.

f) sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului, au sediul social/punct de lucru şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;

g) codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului (Anexa 13) şi autorizat pînă la momentul depunerii primei cereri de rambursare/plată, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în Registrul Comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare. Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN;

h) sunt înființate de către persoane fizice după intrarea în vigoare a ordonanței de urgență nr. 10/2017, respectiv după data de 30 ianuarie 2017;

i) nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru, la data semnării acordului de finanțare; Solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.

j) nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis şi 100.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.

Secretarul de stat din Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a mentionat ca vrea sa invite companiile care vand diverse echipamente si servicii sa se inscrie pe o lista publica a furnizorilor dispusi sa ofere startupurilor din programul de sprijin echipamente si sa astepte 30-45 de zile pana la plata.De asemenea, banci comerciale ar urma sa fie aduse in program ca parteneri, pentru acordarea de credite-punte firmelor noi care vor intra in programul Start-up Nation, fara garantii din patrimoniul antreprenorului, precum si pentru cerificarea cheltuielilor.El mai spune ca a avut discutii si cu mari companii multinationale, in principal din sectorul tehnologiei informatiei (IT), care ar fi interesate sa se intalneasca cu antreprenorii care isi vor duce proiectele la capat in programul Start-up Nation, pentru a le oferi acestora eventual finantari suplimentare in schimbul unor parti sociale, pe sistemul investitiilor de venture capital.Potrivit lui Ilan Laufer, Programul Start-up Nation ar urma sa porneasca in luna iunie, iar perioada de inscriere sa ramana deschisa 30 de zile. El a mai aratat ca celelalte programe de finantare a IMM-urilor de la buget,, vor incepe "intr-o luna sau o luna si ceva".Cand veti deschide aplicatia electronica si cat timp va fi deschisa, pentru programul Start-up Nation?S-a construit o aplicatie dedicata noua, programului Start-up Nation, si acum se afla in teste finale, exista. Si va functiona asa cum ne dorim.: Cine o face?E o companie care a castigat o licitatie in acest sens, nu stiu firma, nu am fost implicat in partea aceasta. E o comisie in minister, se face o procedura si acum este o companie care lucreaza. Domnul ministru Petrescu a anuntat ca in luna iunie vom da drumul proiectului si putem sa ne asumam luna iunie ca o luna sigura pentru inceperea inscrierilor. Eu imi doresc sa fie cat mai repede. Din acest punct de vedere, intreaga echipa lucreaza permanent.Ce mai avem de facut pana la inscriere: in primul rand, legea este la presedintele Iohannis si trebuie sa o promulge, sa ne dea baza legala. Daca o trimite la reexaminare, pierdem o perioada (Ulterior, presedintele a promulgat legea vineri - n.r.). In cazul in care nu o trimite la reexaminare, vom mai avea nevoie de o saptamana, sa mai luam un aviz si sa introducem un memorandum in guvern si din acel punct vom putea sa dam drumul perioadei de inscriere.Am urmarit sa simplificam cat se poate de mult partea de proceduri. Din punctul meu de vedere, exista o birocratie prea mare. Nu neaparat o birocratie, ci foarte multe detalii, pe care un start-up nu putea sa le livreze in conformitate cu ceea ce se cerea in planul de afaceri. Am avut doua runde de negocieri cu oficiile din tara sa ajungem la o varianta cat mai simpla. Acesta este cel mai important lucru de mentionat.Totul este foarte simplificat, planul de afaceri are 7 sectiuni, a fost redus ca volum foarte mult in comparatie cu ce am gasit la inceput. In acest sens am primit si feed back pozitiv din piata, din partea mediului de afaceri, a firmelor care se pricep in acest sens.Totusi, echipa dumneavoastra nu este una mare. Stiti ca in anii trecuti au fost si greve, antreprenorii s-au confruntat cu blocaje, nu si-au primit la timp deconturi. Cum evitati aceste blocaje anul acesta, pentru ca acum volumul este de 10-11 ori mai mare, ca firme beneficiare?In primul rand cred ca abordam o atitudine corecta cand vine vorba de colegii nostri din teritoriu, de la oficiile care au un rol esenstial in implementarea programului. Sunt 8 oficii regionale in toata tara si fiecare oficiu e responsabil de cateva judete. Si in acest sens este in lucru o hotarare de guvern prin care se vor transforma aceste oficii in agentii de implementare, vor primi sarcini suplimentare pentru atragerea de investitii straine si vom creste si capacitatea administrativa destul de repede. In paralel, domnul ministru Petrescu negociaza cu sidicatul lor pentru anumite cresteri salariale pe care le putem acorda in acest moment pentru ca, intr-adevar, nivelul de salarizare este foarte redus si nu mi se pare normal si, de cand am ajuns in minister, am semnalat acest aspect si consider ca este o prioritate si trebuie rezolvata pentru buna implementare a programului Start-up Nation.Intelegm cu totii nemultumirile personalului de acolo, dar pe atreprenorii care se uita la noi ii intereseaza sa nu aiba probleme in implementare...Cum isi vor putea primi banii de la stat firmele benficiare?Avem, pe care am imprumutat-o de la fondurile europene, dar mai trebuie sa facem acolo o mica clarificare, daca putem sau nu sa decontam echipamentele fara o certificare la fata locului. Saptamana viitoare, luni sau marti, o sa avem o clarificare. Mecanismul cererii de plata, in principiul actual, este: un echipament livrat cu o factura la termen si plata acesteia in maximum 30 sau 45 de zile, cu o certificare la fata locului., fiindca ne dorim sa avem un partener de implementare in cadrul proiectului, care, cel mai probabil, va fi un partener financiar, o banca, care sa poata face certificarea la fata locului, avand agentii si sucurale in toata tara. Si atunci colegii mei din oficiile teritoriale vor trebui sa faca doar partea de evaluare a planurilor de afaceri si pentru ei va fi mult mai aglomerat in perioada de inscriere. Apoi, nefacand ei direct certificare, ci noi, ca oficii, ca parte de implementare a proiectului, va trebui sa ajungem macar o data in perioada de 3 ani de monitorizare, la fiecare beneficiar in parte. Ceea ce e mult mai usor decat sa ajungem acolo de 3 ori in primul an sa certificam tot ce este la fata locului.A doua metoda este, care iti permite, atunci cand efectuezi o cheltuiala din fonduri proprii, sa vii sa o rambursezi la unul dintre cele trei termene pe care le vom acorda pentru a face partea de rambursare sau de cerere de plata. Este important de spus ca poti sa aduci si documente pe care le doresti la rambursare, si cu cerere de plata in acelasi moment al depunerii, nu este o problema din acest punct de vedere. Se pot alege si amandoua.Dar atentie! Cei care merg pe rambursare sa stie ca nu trebuie sa cumpere echipamentul inainte de semnarea cotractului de finantare.In niciun caz! Dupa ce semneaza contractul de finantare. Si cumpara echipamentele prevazute in planul de afaceri si care au legatura directa cu codul CAEN si cu activitatea pe care o desfasoara, asta este un aspect foarte important.In acest momemnt, exista anumite restrictii din partea legii, atunci cand actionezi cu banii statului, dar noi incercam sa gasim toate solutiile prin care sa le oferim oamenilor acces foarte rapid la finantare, sa poata sa-si efectueze toate cheltuielile si pe urma sa vina la decont cu ele. Sa nu trebuiasca sa foloseasca bani din fonduri proprii si pe urma sa vina cu ele la decont sau sa nu trebuiasca sa faca un credit si sa gireze cu casa si sa ajunga in cine stie ce fel de situatii. Lucrul asta trebuie centralizat ca pachet si produs pentru tot programul Start-up Nation.Sa semneze firmele furnizoare un acord cu ministerul?Nu as spune un acord. As putea sa spun un parteneriat de colaborare sau sustinere sau orice. Noi nu avem nimic de castigat din lucrul acesta, este vorba de beneficiar care se uita pe o lista, care va fi publica, cine vrea se poate inscrie acolo si uite acestia sunt furnizorii care va ofera termen de plata atunci cand veniti cu contractul de finantare din cadrul programului Start-up Nation.Vreti sa aveti un bazin de firme de software, hardware, computere, masini. E o provocare...Este, este. Sa stiti ca muncesc foarte mult in directia programului Start-up Nation, nici eu nu m-am asteptat sa necesite atat de multa atentie, e un volum de munca impresionant. Tot timpul primim sesizari, unele dintre ele sunt foarte bune, intelegem ca sunt masuri care ne vin din partea mediului de afaceri, a consultantilor si a celor care vor sa aplice si permanent incercam sa le integram, fiindca intelegem ca sunt solutii care vor usura bunul mers al lucrurilor.Cat timp va fi deschisa aplicatia pe site-ul aippimm.ro?Nu mergem pe sistemul "primul venit, primul servit". Este in functie de punctaj. Punctajul maxim este de 100 de puncte, punctajul minim pe care trebuie sa-l obtineti ca sa va calificati in etapa de selectie a firmelor este de 50 de puncte. Si avem doua variante in acest caz: Daca se vor inscrie sub 10.000 de firme si sub limita bugetului pe care programul il are in acest moment, toti cei care vor obtine cel putin 50 de puncte vor fi eligibili si vor fi chemati la semnare. Daca vor fi mai multi, vom lua in oridinea punctajului, de la 100 de puncte, descrescator pana la linie. Daca la linie vor fi mai multe societati cu acelasi punctaj, vor fi criterii de departajare in functie de numarul de locuri de munca pe care le creeaza. Urmeaza si alte criterii, precum suma pe care o investesti in planul de afaceri, ce persoane angajezi, codul CAEN - toate sunt criterii de departajare.La departajare, conteaza sa vii si tu cu bani de acasa?Din punctul meu de vedere, nu. Conteaza cat procentaj din planul de afaceri investesti in echiamente, utilaje tehnologice si software, lucruri care creeaza plus-valoare. Fiindca sunt eligibile acum si masinile, acolo unde este cazul. Sunt multe cheltuieli eligibile si mobilierul si cele care sunt cheltuieli de inventar, sunt foate multe cheltuieli, inclusiv salarii, chirii si achizitia de spatiu, care nu puncteaza la investitia in echipamente, utilaje si software. Si atunci pun accent in acest sens.Toate aceste echipamente trebuie asigurate.: De la masini pana la aparate foto, laptopuri?Dar nu este scumpa asigurarea, sunt asiguratori disponibili pentru toate echipamentele?Sunt asiguratori si orice broker de asigurare face acest lucru, sumele nu sunt mari, sunt raportate la valoare, un procent mic. Si este important, atat timp cat acest lucru se intampla si in tari mai dezvoltate decat noi, e o chestiune obligatorie. Cred ca este o chestiune buna, este si o liniste pentru cei care isi desfasoara activitatea sa aiba echipamentele asigurate.Asigurarea nu este eligibila...Nu este o cheltuiala eligibila. Nu.Vorbeati despre salariile decontate. In limita salariului mediu pe economie?Este cheltuiala eligibila salariul intreg cu contributiile la stat. Noi initial am mers cu salariul minim pe economie, dar am decis ca nivelul maxim decontat sa fie salariul mediu pe economie. Le permitem firmelor sa angajeze specialisti, cum ar fi in domeniul IT sau alte servicii care au nevoie de specialisti, si sa-i aduca la un salariu mai mare, dar este o limita maxima decontabila. Daca cineva are un salariu de 5-6 mii de lei, eu, ca antreprenor, suport diferenta iar statul poate sa-mi deconteze nivelul salariului mediu (la un salariu brut de 3.100 de lei, cam cat este salariul mediu pe economie, statul deconteaza salariul intreg aferent de cira 3.800 de lei, iar angajatul primeste un salariu net de circa 2.100 lei - n.r.).: Dar salariul poate fi decontat numai pe perioada de implementare.Obligatia de mentinere a locurilor de munca se naste in momentul in care noi am efectuat ultima plata in conformitate cu ultima cerere de decont sau rambursare. Din acel moment curg cei 2 ani ca obligatie din partea antreprenorului sa mentina acele locuri de munca.La acelai nivel salarial sau la nivelul salariului decontat pana atunci de stat in program?Din punctul meu de vedere, ar trebui minimum la acelasi nivel pe care l-au decontat anterior in perioada de implemenare. Inca trebuie si aici sa obtin niste clarificari. Eu vreau asta, dar s-ar putea Codul Muncii sa ne spuna altceva. Si inca incerc sa obtin o clarificare. Mi se pare normal ca atat timp cat decontezi un salariu la un anumit nivel pe banii statului, sa il mentii si pe perioada de monitorizare de 2 ani de dupa.Nu se accepta fractiuni de norma?Si acolo sunt persoane care, in conformitate cu acest HG, norma intreaga pentru ei inseamna 4 sau 6 ore. Daca sunt persoane cu dizabilitati sau alt tip de persoane, ele pot fi angajate, pentru ca incurajam si acest aspect si sunt punctate suplimentar.cel tarziu, angajarile trebuie facute in firma pana la ultima cerere de decont. Asta este momentul limita pana la care trebuie efectuat, adica trebuie sa veniti cu dovada ca exista acel contract de munca.Am primit banii in cadrul programului... Pot sa-mi vand mai departe firma?Si este normal sa se intample cu un procent, nu foare mare, dar se intampla aceste lucruri, si din studiile noastre si in alte tari, un procet anumit din firmele care incep prin programe de acest gen reusesc sa se dezvolte foarte bine. Si prin urmareDeci practic vor putea sa atraga investitii de venture capital, sa iasa pe piete mai departe?Exact. Asta ne dorim foarte tare, cat se poate de multi. Si urmeaza, cred eu, sa avem si o chestiune dedicata din partea ministerului pentru acele companii cu potential mare. Ne dorim sa ii ajutam cat de mult putem.Este si acea prevedere, ca si in alte programe de sprijin penru IMM: in cazul in care nu se indeplinesc conditiile asumate, nu se angajeaza numarul minim de persoane sau apare o situatie de insolventa a firmei, statul trece la recuperarea ajutorului. Cum se va face: va afecta numai firma sau se va putea intinde si catre patrimoniul antreprenorului?Principalul aspect este sa intelegem ca ne dorim mai mult sa avem o parte pozitiva a programului, adica un numar foarte mare din firme sa poata sa duca la bun sfarsit prima etapa de implemenare, adica sa implementeze proiectul si sa mentina acele doua locuri de munca sau minimum un loc de munca. (...) La sfarsitul celor doi ani, ne dorim sa vedem unde am ajuns: cate firme raman mici, cate ajung la activitate serioasa, cate vor ajunge societati la nivel intrenational si sa vedem cati bani se intorc la buget inapoi, din activitatea acestor firme, pentru ca asta ne intereseaza.In fostul program SRL-D, sumele investite s-au reintors de 3 ori in economie prin plata taxelor si impozitelor. Eu imi doresc ca Startup Nation sa intoarca macar banii inapoi, ar fi un pas foarte bun, am ramas cu 10.000 de firme si cu banii inapoi. Normal ca sunt tari ca SUA, Israel care investesc si li se intorc de 5-10 ori mai multi bani, dar ei au experienta si fac asta de acum 25 de ani.Fostul program SRL-D, inlocuit de Start-up Nation, avea sumele mult mai mici, contributie proprie 50% si TVA nedecontabil. Atunci statul isi lua masuri de precautie mai mari prin faptul ca antreprenorul avea un nivel mai mare de angajament si de implicare, pentru ca venea cu banii de acasa.Sunt de acord, dar discutam de o directie educativa in cadrul programului de guvernare, votat de majoritatea romanilor si adoptat in Parlament. Este si un lucru asumat pentru a atrage mai multi tineri (...). Pentru ca programul sa iasa bine, trebuia mai multe lucruri: TVA sa fie cheltuiala eligibila, am discutat cu cei de la Ministerul de Finante sa nu mai treaca firmele din Start-up Nation prin procedura de obtinere a codului de TVA si sa poata sa il primeasca, tratam in continuare. Am introdus multe cheltuieli eligibile. Am incercat sa construim un program la care oamenii sa-si doresca sa aplice, fiind foarte atractiv. In acelasi timp, obligatiile lor nu sunt exrem de complicate, as spune ca sunt chiar simple. Mai trebuie sa gasim mici solutii ca banii sa ajunga cat mai repede la ei si sa poata sa implementeze proiectul si sa u constituie blocajul in plati o problema.Schema de ajutor de minimis este valabilă până la 31 decembrie 2020, plățile în cadrul schemei de minimis vor fi efectuate până la 31 decembrie 2021. Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2017, aprobat prin Legea nr. 6/2017 a Bugetului de Stat pe anul 2017 este de 1.713.798.000 lei. Finanțarea în cadrul prezentei scheme de minmis se face din fonduri de la bugetul de stat și fonduri europene.Prin Program se va finanta implementarea Planurilor de Afaceri, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute.Alocaţie Financiară Nerambursabilă va fi de maximum 200.000 lei/ beneficiar, sumă care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului.Prin implementarea programului în anul 2017, statul estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de maxim 10.000 de beneficiari.Schema se va aplica pe întreg teritoriul Romaniei, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare (inlcusiv in Bucuresti, Ilfov si mediul rural, pentru care insa va fi nevoie de o rectificare bugetara, asa cum au aratat anterior oficialii Guvernului, citati de Start-upCafe.ro ). Vor putea beneficia de prevederile Programului societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, la data completării planului de afaceri online următoarele criterii de eligibilitate: