Fonduri nerambursabile 2017: 50.000 RON de la stat pentru firmele care merg la targuri si isi fac site-uri si aplicatii de promovare. Descarca proiectul de Internationalizare

in anul 2017 - 5 milioane lei;

in anul 2018 - 20 milioane lei;

in anul 2019 - 22 milioane lei,

in anul 2020 - maximum 24 milioane lei.

30.000 RON - Participari individuale la targuri si expozitii internationale, organizate in strainatate, cu stand propriu. Se vor deconta taxe obligatorii, cum sunt taxele de participare, de inscriere in catalog, de asigurare fara a se limita la acestea, inchiriere spatiu expozitional, amenajare stand, utilitati necesare desfasurarii functionalitatii standului in perioada expozitiei (internet, curent, fara a se limita la acestea).

15.000 RON - Taxe de participare la misiuni economice organizate in strainatate.

10.000 RON - Realizarea unui site pe Internet/aplicatie pentru mobil, pentru prezentarea activitatii firmei solicitante si a produselor promovate, in limba romana si limba engleza cu obligativitatea mentinerii paginii active cel putin 1 an de la data crearii.

10.000 RON - Documenare si studii de piata.

10.000 RON - Cheltuieli pentru realizarea urmatoarelor activitati: materiale promotionale, panouri publicitare, video publicitar, precum si alte activitati de promovare si sustinere a internationalizarii cu obligativitatea participarii la un targ international sau la o misiune economica in strainatate.

5.000 RON - Crearea identitatii vizuale a unui operator economic roman (marca, sigla, slogan).

5.000 RON - Participari la cursuri de pregatire, in tara si/sau in strainatate, in domeniul tehnicilor de promovare a produselor/serviciilor pe noi piete. Se acopera doar taxa de participare.

a) promovarea produselor si serviciilor intreprinderilor mici si mijlocii pe noi piete externe;

b) stimularea comunicarii si a parteneriatului in afaceri;

c) pregatirea intreprinzatorilor in domeniul tehnicilor de promovare a produselor si serviciilor pe noi piete.





și Părțile interesate sunt invitate să transmită observații pe conținutul documentelor aferente propunerii de hotărâre de guvern la următoarele adrese de e-mail: anca.stefanescu@dce.gov.ro și cristina.stanica@imm.gov.ro , până la data de 29 mai 2017.

