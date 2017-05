15.000 Euro, fonduri europene pentru ferme si mai mici

75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare;

25% din cuantumul sprijinului în maximum 3 ani de la primirea deciziei de finanțare;

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a anuntat miercuri ca a inclus o serie de modificări în Ghidul solicitantului pentru submăsura 6.3 "Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici" din cadrul PNDR 2020, ca urmare a observațiilor și a propunerilor primite în perioada de consultare publică.Aceste noutăți facilitează în sesiunea din 2017 depunerea de proiecte de către mai mulți solicitanți, dar și accelerează derularea acestor investiții, sustine AFIR.O modificare esențială vizează dimensiunea economică a fermei eligibilă pentru finanțare, care s-a diminuat de la 8.000 euro S.O. la 4.000 – 11.999 euro S.O." - a precizat AFIR.Pana acum, acesti bani europeni puteau fi accesati doar de ferme mici dar comerciale - adica sa aiba o productie standard (SO) macar de 8.000 de euro, putand comercializa jumatate din productie.Aceasta inseamna minimum 15 ha cu grâu sau 12,5 ha cu porumb. In legumicultura, ar insemna o suprafata de 1,1 ha in camp, cultivata cu egume sau 0,21 ha de sere. La zootehnie, inseamna 8 vaci de lapte sau 342 de oi. In apicultura, ar insemna 153 de familii de albine.Începând cu acestă sesiune, depunerea Cererilor de finanțare pentru sM 6.3 se realizează on-line pe pagina oficială de internet a Agenției, www.afir.info. Această modalitate de depunere a proiectelor vine în sprijinul solicitanților care nu mai sunt nevoiți să meargă la sediul Oficiilor Județene din țară să depună întreg Dosarul cererii de finanțare.Totodată, în cazul în care, în sistemul electronic al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) nu se pot vizualiza înregistrările efectuate de solicitant în timpul campaniei de depunere a cererilor unice de plată, acesta poate depune o adeverinţă din caresă reiasă toate datele necesare îndeplinirii condiţiilor eligibilitate şi de selecţie aferente sM 6.3, care implică înscrieri la APIA.Cererile de finanțare trebuie întocmite conform Ghidului solicitantului și a ultimelor versiuni de documente disponibile gratuit pe pagina de internet a AFIR, www.afir.info din care pentru pentru zona normală sunt disponibile fonduri în valoare de 79 milioane de euro, iar zonei montane îi revin 21 de milioane de euro. De asemenea, solicitanții din arealul ITI - Delta Dunării au la dispoziție fonduri în valoare de 5 milioane de euro.Sprijinul nerambursabil de 15.000 de euro se acordă în două tranșe astfel:Banii se vor acorda pe o perioadă de 3 ani, cu exceptia sectorului pomicol, unde perioadaeste de 5 ani.