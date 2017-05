246 milioane euro, credite bancare pentru pentru IMM-uri romanesti vor fi disponibile prin 3 banci

Potrivit unui comunicat al Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, transmis StartupCafe.ro, Raiffeisen Bank, Banca Comerciala Romana (BCR) si ProCredit Bank au semnat primele 3 acorduri, care ar trebui sa genereze o finantare totala de 246 de milioane de euro, adica aproape jumatate din bugetul total de 540 de milioane de euro al programului Initiativa pentru IMM-uri.Peste 4.300 de IMM-uri, microintreprinderi si start-up-uri din Romania ar urma sa beneficieze de un acces mai bun la finantare in cadrul celor trei acorduri, conform sursei citate."IMM-urile joaca un rol crucial in economia tarii si a Europei: creeaza locuri de munca in comunitatile locale si introduc pe piata produse inovatoare. Prin decizia de a investi 100 de milioane de euro din bugetul Politicii de coeziune in acest program de pionierat, Romania a facut o alegere inteligenta, care va stimula competitivitatea economiei sale si va oferi finantarea de care au nevoie intreprinderile sale", a declarat comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu.