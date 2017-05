Start-up Nation 2017: Ministrul s-a plans de un "blocaj iminent" si dupa 6 zile spune ca totul e rezolvat

"La preluarea mandatului de către ministrul Alexandru Petrescu au fost ridicate și problemele legate de salarizarea personalului din Oficiile teritoriale pentru IMM-uri și Cooperație (OTIMMC). Precizăm că în anul 2016 OTIMMC-urile au făcut două greve, care au avut ca subiect revendicări salariale, fără a li se rezolva aceste probleme.

Nota, la care face referire articolul, dincolo de reflectarea realității, și-a demonstrat eficiența, Guvernul reacționând intern imediat pentru remedierea și evitarea sincopelor de orice fel.

În acest sens, atât pentru rezolvarea problemei salariale și a volumului de muncă mult prea mare pentru personalul existent, cât și pentru acordarea unui suport suplimentar investitorilor străini în raport cu autoritățile locale, conform Programului de guvernare s-a optat pentru soluția transformării OTIMMC-urilor în agenții pentru IMM-uri, atragere de investiții și promovare a exportului, printr-o Ordonanță de Urgență a Guvernului.

Menționăm, de asemenea, că această Notă reprezintă justificarea urgenței pentru adoptarea acestei Ordonanțe care asigură mărirea numărului de angajați și a grilei de salarizare.

În prezent, la solicitarea angajaților OTIMMC și pentru a evita orice fel de conflicte sindicale au loc discuții pentru identificarea soluțiilor de creștere a salariilor.

În ceea ce privește derularea programului Start-up Nation, aceasta ține atât de arhitectura programului, dar, foarte important, și de oamenii care îl implementează și de nevoia acestora de a fi motivați pentru a performa. Facem precizarea că săptămâna aceasta, începând de luni și până joi, se desfășoară o ședință de lucru pentru definitivarea Ghidului Start-up Nation cu angajații Oficiilor din toată țara.

Reamintim că derularea programului Start-up Nation se află în time-ing-ul calendarului Programului de guvernare, urmând a fi lansat în luna iunie, în materializarea lui fiind necesari mai mulți pași.

Astfel, a fost adoptata, cu amendamente in plenul Parlamentului in data de 24 aprilie a.c., Legea de aprobare a OUG 10/2017, care a fost transmisa către Administrația Prezidențiala spre promulgare.

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a publicat normele schemei de ajutor de minimis ale programului Start Up Nation, modificate în urma aprobării amendamentelor la proiectul Legii de aprobare a OUG nr. 10/2017, lista codurilor CAEN eligibile în cadrul schemei, precum și modelul de plan de afaceri, care pot fi studiate accesând link-ul http://www.aippimm.ro/articol/programe/start-up-nation-2017/start-up-nation-2017.





Astfel, operaționalizarea programului StartUp Nation depinde în mod direct de parcurgerea a trei etape consecutive pentru asigurarea unui flux corect de implementare, obligatorii în ordinea de mai jos:



- promulgarea de către Administrația Prezidențială a legii de aprobare a OUG 10/2017, lege care a trecut printr-un amplu proces de consultare în Parlament și care a adus completări substanțiale ordonanței inițiale, aprobată în luna ianuarie.

- aprobarea normelor de implementare a ordonanței, o etapă ulterioară promulgării legii, pentru ca normele să fie în deplină coerență și concordanță cu prevederile legii de aprobare a ordonanței.

- aplicația electronică necesară demarării Programului StartUp Nation, care este achiziționată și va deveni funcțională după promulgarea Legii de aprobare a OUG 10/2017.

În acest moment, toate angajamentele care îi revin Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat în implementarea programului Start-up Nation, dar și toate celelalte angajamente din Programul de guvernare, sunt în marja de timp asumata".

Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Alexandru Petrescu, le-a trimis, pe 10 mai 2017, premierului Sorin Grindeanu si presedintelui Camerei Deputatilor si al PSD, Liviu Dragnea, cate o scrisoare. Adresele au fost inregistrate pe 11 mai la registraturile Secretariatului General al Guvernului si Camerei Deputatilor, iar marti, 16 mai, site-ul Stiripesurse.ro le-a publicat integral.In cele doua scrisori, Petrescu li se plangea sefilor sai ca Programul Start-up Nation se confrunta cu un "blocaj iminent":Apelul disperat al lui Petrescu venea dupa ce sindicalistii din Oficiile Teritoriale pentru IMM-uri, aflate in subordinea Directiei Politici Antreprenoriale a ministerului, l-au anuntat ca vor intra in greva, din cauza volumului mare de munca si a salariilor prea mici." - li se mai plangea ministrul Petrescu sefilor sai, grindeanu si Dragnea.El a reamintit ca si anul trecut personalul a intrat in greva si a ingreunat derularea programelor de finantare a IMM-urilor care existau atunci. Mai mult, el a atras atentia ca in 2017 numarul beneficiarilor programelor IMM va creste de 11 ori fata de nivelul din 2016, in conditiile in care personalul este "deja mult subdimensionat" pentru activitatile curente pe care le desfasoara.El a avetizat ca "exista riscul major de a ramane cu poturile noi create neocupate si implicit de a nu dispune de capacitatea tehnica necesara implementarii programului Start-up Nation", mai ales ca majorarile salariale promise prin viioarea lege a salarizarii bugetarilor ar urma sa se aplice abia din anul 2018.Marti, 16 mai, StartupCafe.ro l-a contactat telefonic pe ministrul Alexandru Petrescu, care ne-a trimis pe SMS un punct de vedere in care sustine ca, intre timp, Guvernul a rezolvat problema si programul Startup Nation nu mai risca sa se blocheze.Solutia invocata de Petrescu: transformarea oficiilor cu salariati nemultumiti in agentii pentru IMM-uri.l" - se arata in punctul de vedere al lui Petrescu, de marti, 16 mai, la 6 zile de la transmiterea apelurilor disperate catre grindeanu si Dragnea si la 5 zile de la inregistrarea acelor scrisori in registraturile Guvernului si Camerei Deputatilor." - explica Petrescu cum a rezolvat Guvernul "blocajul" care era "iminent" in 10 mai 2017.Numai ca afirmatia de marti a ministrului pare ca se bate cap in cap cu ceea ce spunea in scrisoarea catre Grindeanu, in 10 mai, si anume ca solutia reorganizarii oficiilor in agentii nu este suficienta."Mentionam ca initiativa Guvernului de a suplimenta numarul de posturi din cadrul OTIMC prin infiintarea a noua agentii pentru intreprinderi mici si mijlocii, atregere de investitii si promovare a exportului, prin reorganizarea celor opt oficii teritoriale pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperate este imperios necesara, darfara rezolvarea problemei salariale, existand riscum major de a ramane cu posturile noi create neocupate din aceasta cauza si implicit de a nu dispune de capacitatea tehnica necesara implementarii programului Start-up Nation" - spunea ministrul Alexandru Petrescu in scrisoarea trimisa prim-ministrului Sorin Grindeanu, in 10 mai, publicata de Stiripesurse.ro. Ce mai spune ministrul Petrescu marti, 16 mai 2017, in clarificarile transmise StartupCafe.ro: