S-a adoptat programul prin care crescatorii de porci vor primi de la stat 86 de milioane de euro

legea care va institui acest program a fost adoptata de Camera Deputatilor, ca for decizional, cu 235 voturi pentru, 26 voturi impotriva si o abtinere.Potrivit News.ro, cest ajutor de stat urmeaza sa se acorde de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, producatorilor de carne de porc, persoanelor juridice sau persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale, si se va implementa dupa primirea deciziei Comisiei Europene de acordare a ajutorului de stat.Pentru accesarea Programului carne de porc din ferme romanesti, producatorii va trebui sa livreze catre abatoare autorizate, in care se face clasificarea carcaselor de catre clasificatori autorizati, minimum 600 si maximum 100.000 de capete de porci grasi anual/beneficiar, indiferent de numarul exploatatiilor acestuia.Suma alocata pentru plata ajutoarelor de stat in anul 2017 va fi echivalentul a 86 milioane de euro si se asigura de la bugetul de stat, in limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Sumele ramase necheltuite din plafoanele anuale, aprobate prin hotarare a Guvernului, se reporteaza pentru anul urmator al programului, cu aceeasi destinatie.Initial, Ministerul Agriculturii a initiat un proiect de ordonanta de urgenta pentru instituirea acestui program , insa a renuntat la el dupa ce parlamentarii de la putere si-au asumat programul si l-au depus ca propunere de lege in Parlament.Mai departe, pentru a putea fi aplicata, legea are nevoie sa fie promuagata de presedinele tarii si publicata in Monitorul Oficial.Intre timp, Ministerul Agriculturii a notificat Comisia Europeana privind acest program, asteptand un raspuns in ceea ce priveste respectarea legislatiei UE in domeniul ajutorului de stat.