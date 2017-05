Platile directe la hectar 2017: Fermieri mai putini, suprafete totale mai mari, raportate pentru banii europeni

In 2017, 884.397 fermieri au depus cereri pentru 9.541.389,45 hectare.

Luni, 15 mai 2017, ora 24:00, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura din subordinea ministerului a incheiat Campania de primire a cererilor unice de plata pentru anul 2017.Conform datelor oficiale, situatia se prezinta astfel:Ministrul Petre Daea pune aceste cifre pe seama comasarii terenurilor si a asocierii fermierilor."Scaderea numarului de cereri depuse si cresterea suprafetei aferente demonstreaza ca exploatatiile s-au unit, asocierea fermierilor fiind din ce in ce mai necesara in vederea consolidarii rolului acestora pe piata", a spus Petre Daea, intr-un comunicat remis StartupCafe.ro.Sprijinul financiar aferent Campaniei 2017 este finantat din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA), din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) si de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. ]Totodata, in perioada 16 - 31 mai inclusiv, la sediile Centrelor judetene/ locale APIA, fermierii pot depune modificari la cererile unice de plata depuse in cadrul Campaniei 2017, fara aplicare de penalitati.In conformitate cu art. 1 din Ordinul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) nr. 18/03.02.2017, APIA are obligatia ca incepand cu luna iunie 2017 sa respecte intocmai urmatoarele etape, prezentate la lit. b), c), d) si e), astfel:Totusi, agricultura romaneasca este caracterizata, inca, printr-o fragmentare puternica a proprietailor agricole , majoritatea covarsitoare fiind de 1-5 hectare, fapt care afecteaza productivitatea in acest sector.