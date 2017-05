Start-up Nation 2017: Dai faliment sau intri in insolventa, statul iti ia si cei pana la 44.000 Euro pe care ti i-a acordat in program

stadiul de realizare a investitiei,

" - prevede schema de minimis publicata recent de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.Perioada de implementare a planului de afaceri va fi de maximum 1 an, dupa care va urma perioada de monitorizare de 3 ani.Monitorizarea si controlul beneficiarilor programului se va face de catre Unitatea Monitorizare, Control si Raportare (UCMR) din cadrul Oficiului Teritorial pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie (OTIMMC) de care apartine firma beneficiara.Aceste oficii se afla in subordinea Directiei Politici Antreprenoriale din cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.Verificarea pe teren se realizeaza de catre UMCR cel putin o data, timp de 3 ani incepand cu anul urmator acordarii ajutorului de minimis.UMCR monitorizeaza indeplinirea indicatorilor stabiliti prin cererea de finantare pentru masurarea atingerii rezultatelor si obiectivelor proiectului.Reprezentantii oficiilor teritoriale vor avea dreptul sa verifice anuntat sau inopinat atat la sediul operatorilor economici, cat si la cel al furnizorilor veridicitatea si conformitatea declaratiilor, activitatilor si cheltuielilor facute in cadrul Programului.Reprezentantul oficiului va verifica la fata locului:Pe durata efectuarii controlului la adresa unde intreprinderea a realizat investitia si la sediul social, echipa de control trebuie sa aiba acces la documentele contabile, in original, care fac obiectul finantarii. Beneficiarul va trebui sa accepte si sa faciliteze controlul reprezentantului oficiului asupra utilizarii ajutorului de minimis acordat prin Program, mai prevede schema de minimis.In cazul in care, in urma controalelor efectuate de reprezentantii OTIMMC sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constata ca beneficiarii au facut declaratii incomplete si/sau neconforme cu realitatea pentru a obtine ajutorul de minimis sau au schimbat destinatia acesteia, sau se constata ca nu mai sunt indeplinite conditiile prevazute in acord sau in schema de ajutor de minmis, UMCR va propune recuperarea totala a ajutorului de minimis acordat, si va anunta MMACA ca a fost declansata recuperarea ajutorului de minimis, impreuna cu dobanzile si penalitatile aferente.UMCR va propune recuperarea totala a ajutorului de minimis acordat si in cazul in care beneficirul nu indeplineste obligatia de a depune cererea de decont aferenta cererii de plata la OTIMMC, in care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plata in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data incasarii sumelor.Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include si dobanda aferenta, datorata de la data platii ajutorului pana la data recuperarii acestuia.Rata dobanzii aplicabile este cea stabilita prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 140/ 30.04.2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 248/ 24.09.2015.Toate aceste informatii sunt cuprinse in schema de minimis publicata de Ministerul pentru Mediul de Afaceri.