​LISTE Organizatiile si institutiile care vor putea oferi pana la 25.000 euro ajutor pentru cei care vor sa inceapa o afacere: romi, persoane marginalizate, defavorizati

IMPACT TEACA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud. Acest proiect isi propune "reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, prin masuri integrate (DLI 360), din comunitatea marginalizata Teaca, satele Teaca, Viile Tecii si Pinticu, in care exista populatie apartinand minoritatii rome in proportie de 23%". Valoarea proiectului: 24.861.535 lei (5,5 milioane euro).

IMPACT LECHINȚA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud. Si acest proiect isi propune "reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, prin masuri integrate (DLI 360), din comunitatea marginalizata, in care exista populatie apartinand minoritatii rome in proportie de 17,3%" Valoarea proiectului: 26,054,409 lei (5,7 milioane euro).

Proiectele vizează integrarea persoanelor pe piața muncii, încurajarea participării la stagii și scheme de ucenicie/ cursuri de formare profesională, sprijin pentru continuarea educației cu obținerea unor calificări și competențe relevante pentru piața muncii și integrarea profesională, precum și încurajarea și cultivarea spiritului antreprenorial, a mentionat ministerul.In total, 63 de proiecte au fost evaluate in etapa tehnico-financiara, un numar de 55 de proiecte au fost selectate pentru finantare. Rezultatul este provizoriu, pentru ca se vor putea depune contestatii.Din cele 55 de proiecte admise,(cu o valoare totală de circa 131,35 milioane euro) sunt aferente apelului POCU/18/4/4.1 - Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome - Regiuni mai puțin dezvoltate”.Aici Consiliul Judetean Bistrita Nasaud va primi cei mai multi bani europeni: circa 51 milioane lei (aproximatv 11 milioane de euro), in 2 proiecte mari:

Comunitatea Ghelari - Acceptă sprijinul nostru. Proiectul isi propune "schimbarea statutului de zonă marginalizată din cadrul comunei Ghelari, prin implementarea de măsuri integrate, ce asigură facilitarea accesului persoanelor din zona marginalizată la servicii educaționale, servicii de măsuri active, servicii de antreprenoriat, servicii sociale și de sănătate, servicii juridice precum și servicii de facilitare, mediere și voluntariat, într-un termen de 3 ani de la începerea proiectului". Valoare: 26.499.732 lei (aprox. 5,9 milioane euro).

Comunitatea Brad - Acceptă sprijinul nostru. Si acest proiect isi propune acelasi obiective in municipiul hunedorean Brad. Valoarea proiectului: 26.196.041 lei (aprox. 5,8 milioane euro).

AlteCea mai mare finantare va primi ASOCIAȚIA NON PROFIT L & C CONSULTING, din municipiul Hunedoara, judetul Hunedoara. Aceasta organizatie non-guvernamentala va derula doua proiecte in valoare totala de 52,6 milioane lei (circa 11,6 milioane euro):





Lungul drum al banilor europeni catre antreprenori



Acesti bani europeni au fost solicitati de catre organizatii si institutii locale in cadrul apelurilor deschise in anul 2016. Acestea vor putea derula astfel proiecte europene in valoare de maximum 6 milioane de euro, in cadrul carora vor fi prevazute si componente pentru antreprenori.



Partea de antreprenoriat va consta, intre altele, in doua activitati principale:



- persoanele de etnie roma, cei defavorizati, aflati in situatii de saracie si excluziune sociala, persoane din grupuri marginalizate vor putea accesa pana la 25.000 de euro pentru a-si deschide o afacere.



- firmele existente (vechi) care angajeaza personede etnie roma, pe cei defavorizati, aflati in situatii de saracie si excluziune sociala, persoane din grupuri marginalizate vor putea primi subventii la plata salariilor acestora de pana la 900 de lei de persoana, timp de 12 luni.



Dar sa le luam la rand sub aspectul care ne intereseaza pe noi - antreprenoriatul:





Pana la 25.000 de euro in comunitatile cu romi

Mediului de afaceri;

Patronatelor din aria de implementare a proiectului.

Sub-activitatea 3.2. Acordarea de subventii (micro-granturi) pentru infiintarea de noi afaceri, inclusiv sprijin post-infiintare afacere. Acordarea subventiei (micro-grant) va fi conditionata de infiintarea firmei (costurile aferente infiintarii companiei vor fi acoperite prin proiect - Sub-activitatea 3.1.).

Cei max. 25.000 de euro pentru persoanele marginalizate

Subventii de 900 de lei pe luna pentru companiile care fac angajari

Salarii brute de 3.000 de euro pentru managerii de proiecte

laptop/notebook - 4.000 lei inclusiv TVA;

computer desktop - 3.500 lei inclusiv TVA;

videoproiector - 2.500 lei inclusiv TVA;

imprimanta - 3.000 lei inclusiv TVA;

multifunctionala - 12.000 lei inclusiv TVA;

tableta - 900 lei inclusiv TVA.

Resurse utile:

In linia de finantare POCU "prin acest apel de proiecte vor fi pusi la bataie in totale euro in regiunea Bucuresti - Ilfov siin restul regiunilor de dezvltare ale Romaniei.In proiectele derulate de institutiile publice, ONG-uri si firme in aceasta linie de finantare, va exista Sub-activitatea 3.1. - Acordarea de sprijin persoanelor din grupul tinta (persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala) pentru infiintarea de afaceri sub forma unor servicii personalizate de sprijin.Acesti oameni vor primi, de exemplu, consiliere/ consultanta/ mentorat/ formare profesionala antreprenoriala, sprijin pentru elaborarea planului de afaceri etc., analiza si selectarea planurilor de afaceri viabile, suport in infiintarea unei firme etc.Planurile de afaceri vor fi supuse aprobarii unei comisii de selectie, pe baza unor criterii stabilite de beneficiarul finantarii nerambursabile, in cadrul unui proces transparent si nediscriminatoriu.Comisia de selectie a ideilor de afaceri va include obligatoriu un numar impar de membri din care se recomanda sa faca parte reprezentanti ai:Subventia maxima pentru un plan de afaceri aprobat este de 25.000 euro/ plan de afaceri/ firma.Pentru subventia acordata este obligatorie angajarea a minimum 1 persoana in cadrul afacerii sprijinite. Afacerile infiintate trebuie sa functioneze minimum 12 de luni pe perioada implementarii proiectului si sa asigure o perioada de sustenabilitate de minimum 6 luni.Perioada de sustenabilitate presupune continuarea functionarii afacerii, inclusiv obligatia mentinerii locului de munca ocupat, si poate fi contabilizata pe perioada implementarii proiectului sau dupa finalizarea implementarii.In cadrul acestei linii de bani europeni, beneficiari finali, ca grup tinta, vor fi persoane din comunitatile marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala in care exista populatie apartinand minoritatii rome.Pentru putea primi bani, persoanele din grupul tinta vizat prin proiect trebuie sa indeplineascaurmatoarele conditii:NB. Persoanele din comunitatile marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala care nu au acte de identitate, dar locuiesc in acest teritoriu vor reprezenta grup tinta eligibil daca, in urma analizei la nivel de comunitate, se constata ca locuiesc in comunitatea marginalizata aflata in risc de saracie si excluziune sociala (declaratie pe propria raspundere).In linia de finantare POCU "Dezvoltare Locala Integrata (DLI 360 grade) in comunitatile marginalizate" (Obiectivul Specific 4.2. POCU), sunt disponibili in total 131.270.125 euro, pentru aproape toata tara, cu exceptia regiunii Bucuresti-Ilfov, care este considerata mai bogata.Acest apel de proiecte se adreseaza exclusiv comunitatilor marginalizate (non-rome), localizate in orice unitate administrativ-teritoriala (comuna, oras, municipiu).In cadrul proiectelor derulate de institutii, firme si ONG-uri, se va putea derula si Sub-activitatea 3.1. - Acordarea de sprijin persoanelor din grupul tinta (persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala) pentru infiintarea de afaceri sub forma unor servicii personalizate de sprijin.La fel ca la linia de finantare care vizeaza si comunitatile de romi, prezentata mai sus, vor fi si aici programe de mentorat si indrumare in afaceri si ajutoare de pana la 25.000 de euro pentru deschiderea unui business de catre persoanele din grupurile marginalizate.In cadrul prezentului ghid al solicitantului - conditii specifice, grupul tinta cuprinde persoane din comunitatile marginalizate (non-roma) aflate in risc de saracie si excluziune sociala.Persoanele in risc de saracie si excluziune sociala (AROPE) corespund intregii categorii de persoane care sunt in urmatoarea situatie:sausauFiecare persoana este numarata o sigura data, chiar daca aceasta figureaza la mai multi indicatori secundari.A) In categoria in risc de saracie sunt incluse persoane care au un venit disponibil echivalat situat sub pragul riscului de saracie, care este stabilit la 60% din venitul mediu disponibil echivalat national (dupa transferurile sociale).B) Deprivarea materiala acopera indicatorii referitori la presiunea economica si bunurile de folosinta indelungata. Persoanele care se confrunta cu deprivare materiala severa dispun de conditii de trai extrem de limitate datorita lipsei resurselor, la care se inregistreaza cel putin 4 din cele 9 elemente de deprivare: nu isi pot permite:C) Persoanele care traiesc in gospodarii cu o intensitate extrem de redusa a activitatii sunt cele cu varsta cuprinsa intre 0-59 ani care locuiesc in gospodarii in care adultii (cu varsta intre 18-59 ani) au lucrat in anul anterior la mai putin de 20% din potentialul lor total.Beneficiarul (institutia care deruleaza proiectul general) are obligatia de a justifica incadrarea persoanelor din grupul tinta in cel putin una dintre cele 3 situatii enumerate mai sus.Pentru a fi eligibile, persoanele din grupul tinta vizat prin proiect trebuie sa indeplineasca CUMULATIV urmatoarele conditii:NB. Persoanele din comunitatile marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala care nu au acte de identitate, dar locuiesc in acest teritoriu vor reprezenta grup tinta eligibil daca, in urma analizei la nivel de comunitate, se constata ca locuiesc in comunitatea marginalizata aflata in risc de saracie si excluziune sociala (declaratie pe propria raspundere).Cea de-a doua componenta care vizeaza antreprenorii se refera la subventii acordate companiilor existente pentru a incadra in munca sau pentru a primi in stagii de pregatire sau ucenicie persoane din grupurile-tinta.Companiile vor primi subventii conform urmatoarei grile:Vor putea primi aceste subventii si companiile care nu se afla in zonele vizate de proiectele europene respective, daca vor implica persoane din grupurile tinta vizate.Si noul program Operational Capital Uman va aduce bani frumosi in buzunarele expertilor angajati ca manageri de eproiect sau membri ai echipelor de proiect, de catre institutiile care vor derula proiectele euroene respective.Astfel, un manager de proiect cu peste 10 ani experienta in domeniu va putea lua un salariu lunar si de 3.300 de euro brut, daca va lucra norma intreaga in proiect, adica 8 ore pe zi, 21 de zile pe luna - se arata in Ghidul conditii generale al POCU 2014-2020, valabil pentru toate liniile de finantare care vor fi deschise in acest program (in total 60 de apeluri).Astfel, un manager de proiect va putea fi platit cu sume brute intre 70 de lei si 90 de lei pe ora lucrata.Acesti bani nu vor include si contributiile sociale pe partea angajatorului, care nu vor fi decontate din proiect.Iata grila completa a cheltuielilor cu remuneratiile echipei de proiect:- prevede Ghidul solicitantului - conditii generale.In cadrul proiectelor POCU, o persoana nu poate lucra simultan in mai multe proiecte din care sa i se deconteze salariul." - a spus Raducu, intr-o conferinta de presa.Astfel, se vor deconta maximum 8 ore pe zi din POCU, dar expertii vor putea lucra maximum 12 ore e zi, daca au si alte loucri de munca.De asemenea, in proiectele POCU 2014-2020, se vor putea deconta din bani europeni, de exemplu, diferite echipamente.Pentru achizitia de echipamente au fost stabilite plafoane pentru:Valorile de mai sus reprezinta valorile maxime care pot fi decontate in proiectele POCU.