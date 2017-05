Statul roman blocheaza zilnic accesul la site-ul prin care fermierii isi raporteaza terenurile pentru platile de la Uniunea Europeana, din cauza numarului prea mare de vizitatori

"Datorita (sic!) numarului foarte mare de utilizatori in baza de date, s-a luat decizia ca zilnic, pana la data finala de depunere a cererilor unice de plata in cadrul Campaniei 2017, respectiv 15 mai, aplicatia IPA Online sa nu poate fi accesata in acest interval de timp de catre fermieri, ci doar de Centrele judetene/locale APIA, tocmai pentru a se asigura o cat mai buna functionare a acesteia pentru introducerea in sistem, in timp util, a cererilor depuse fizic de beneficiarii care se regasesc la sediile noastre din teritoriu" - a precizat APIA, intr-un comunicat remis StartupCafe.ro.

"In afara acestui interval orar si a altor doua ore, respectiv 3.00 - 5.00 dimineata, cand sistemul este oprit pentru intretinere, aplicatia IPA Online poate fi accesata fara probleme prin intermediul link-ului http://lpis.apia.org.ro, fermierii putand sa isi vizualizeze propriile parcele digitizate si in campania anterioara, precum si sa isi digitizeze si sa isi masoare cu exactitate si alte parcele prin identificare pe ortofotoplanurile disponibile in baza de date (LPIS) a APIA".

In interfata IPA Online este postat / afisat un mesaj de atentionare in legatura cu acest aspect, dar care este vizibil doar in perioada in care link-ul este functional.

Pe prima pagina a site-ului APIA, la rubrica Noutati, este afisat acelasi mesaj de atentionare pe care il redam mai jos integral: "ATENTIE: In vederea derularii in bune conditii a Campaniei de primire Cereri Unice de Plata pentru Campania 2017, accesul din Internet la adresa lpis.apia.org.ro va fi oprit in zilele urmatoare, in intervalul orar 10-16. Rugam beneficiarii care se logheaza in aplicatie de la alte sedii decat cele ale APIA, sa desfasoare operatiunile de actualizare a parcelelor utilizate in afara acestui interval orar".

APIA informeaza vineri ca, in perioada 10 - 15 mai 2017, logarea pe link-ul http://lpis.apia.org.ro , situat pe prima pagina a site-ului oficial, este restrictionata in intervalul orar 10.00 -16.00. De asemenea, in intervalul orar 3.00 - 5.00 dimineata, sistemul se intrerupe pentru intretinere.In schimb, doar de la centrele judetene si locale ale APIA se vor putea face aceste operatii, in intervalul de restrictie, in sistemul IPA Online, a mentionat sursa citata.Reamintim ca StartupCafe.ro a semnalat aceste blocaje, o serie de fermieri plangandu-se ca nu pot accesa sistemul electronic, in ultimele zile de depunere a cererilor pentru banii de la Uniunea Europeana.