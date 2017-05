Au inceput nominalizarile pentru una dintre cele mai mari competitii de startup-uri. Ce firme se pot inscrie in etapa nationala

Startup of the Year

Founder of the Year

Investor of the Year

Best New Comer

Best Social Impact Startup

Best IoT Startup

Best FinTech Startup

Best AI Startup

Best Smart City Solution

Best Biotech Startup

Best Coworking Space

Best Accelerator Program

Programul lansat in 2012 premiaza startup-uri tech relevante, din 25 de tari.Fiecare etapa nationala se concentreaza pe a numi si a premia cele mai bune startup-uri cu o vechime de maxim 5 ani si sustinute de ecosistemul local. Nominalizarile pentru faza nationala a Central European Startup Awards (CESA) sunt in prezent deschise pana pe 31 mai. Startup-urile autohtone pot fi nominalizate pe website-ul oficial CESA ( http://centraleuropeanstartupawards.com/nominate ), pentru una din urmatoarele categorii:In luna septembrie va avea loc la Cluj-Napoca ceremonia de desemnare si premiere a startup-urilor din tara, calificate in urmatoarea etapa, cea regionala. Startup-urile care trec de etapa regionala vor fi invitate la intrunirea globala.Anul trecut Romania a fost reprezentata pe podiumul marilor castigatori din etapa finala a Global Startup Awards, in cadrul ceremoniei desfasurate la Kuala Lumpur, de compania clujeana Mira Rehab, desemnata "Cel mai bun startup cu impact social". CESA Romania este organizata de Impact Hub Cluj-Napoca, partener oficial al competitiei Global Startup Awards.