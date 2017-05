Birocratia romaneasca sperie si un oficial european: Tinerii renunta sa mai acceseze fonduri europene cand vad proceduri prea complicate

", a spus Corina Cretu, luni, la Reprezentanta Comisiei Europene la Bucuresti.Ea a spus ca va discuta cu vicepremierul Sevil Shhaideh, ministru al Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, precum si cu ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Rovana Plumb, in vederea simplificarii birocratiei romanesti din domeniul fondurilor europene." - a afirmat Cretu, care provine din partidul de guvernamant din Romania, PSD.Oficialul european a atras atentia ca tineri din romania evita sa mai deruleze proiecte pe fonduri europene, din cauza birocratiei." - a spus Cretu."Avem toleranta zero fata de frauda, dar nu cred ca putem porni de la inceput cu totala neincredere si cu suspiciune de frauda in fata cetateanului. Pe politica de coeziune avem 4% erori, din care 0,5% inseamna frauda" - a mai explicat comisarul european pentru politica regionala.